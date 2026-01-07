リアルサウンドの編集部員が、2026年にブレイク間違いなしの若手アーティスト8組をピックアップして紹介。次世代を担う注目アーティストの楽曲やMVをいち早くチェックしてみてほしい。

■Rol3ert

Rol3ertは“グローバルポップ”という言葉を堂々と背負い、国境を越えていける選ばれし存在だ。ストリーミング時代、世界で親しまれる日本の音楽には国産サブカルチャーとの接続や日本語の響き・リズムのユニークさなどの特徴を見出せるが、Rol3ertの音楽はその文脈とは異なる形で支持を広げつつある。独学で学んだという流暢な英語をベースにした歌とメッセージ、多くの人の琴線に触れるであろう切なさを含んだメロディ、あえて“洋楽的”と表現したくなるサウンド感。カセットでもリリースされている懐かしい手触りのある楽曲たちは、時代という境目までも越えていくようだ。弱冠20歳のシンガーソングライターが大きく羽ばたこうとする瞬間はすぐそこまで迫ってきている。「meaning」から現時点での最新曲「(how could i be)honest?」まで、今のうちに網羅しておくことをおすすめしたい。（久蔵）

■EMNW

ラウドロックシーンを賑わせ始めている新星 EMNW（えむにゅー）。横浜出身・結城えま、沖縄出身・めにゅの2MC編成で、活動歴はまだ2年に満たないが、昨年はSiMやMONGOL800らの主催イベントに出演するなど、すでに実績も申し分ない。最大の魅力は、オーセンティックなニューメタル／ミクスチャーベースのサウンドを乗りこなしながら、音域やフロウの異なる個性をぶつけ合う互いのラップパート。“本気＝ガチ”だからこそのエネルギッシュな楽しさに満ち溢れていて、ルーツをふんだんに取り入れつつ、メロディックかつポップにまとめあげた「KAMASU」は必聴曲。Limp Bizkit「Rollin'」のカバーまで最高だ。海外からも早速発見され始めており、2026年はさらなる飛躍の1年となるに違いない。（信太）

■ROIROM

本多大夢と浜川路己ーー『timelesz project -AUDITION-』の最終審査まで駆け抜け、確かな爪痕を残した二人が結成したROIROMは、2026年の音楽シーンを象徴するデュオになるだろう。プレデビュー曲「Dear DIVA」で提示した艶やかで挑発的な熱量と、「My Princess」で見せた慈愛に満ちた歌声の対比には、彼らの音楽への誠実さがそのまま宿っている。二人の歩みは、選ばれなかった挫折の続きではなく、自らの手で掴み取った“正解”への道。オーディションという過酷な旅路を経て培われた精神と、ファン＝cHaRmへの献身的な愛、個々の純粋なスキルの高さは、既存のグループ像を軽やかに更新していくに違いない。そして多彩な新鋭たちがシーンを沸かせる今、ROIROMが2026年に描く景色はきっと自由で美しいものになるはずだ。彼らの快進撃は、まだ始まったばかり。その行く末を確信を持って見守りたい。（田中）

■CIRRA

E-girlsの二代目リーダー・佐藤晴美がプロデューサーを務めたオーディション番組『ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-』（日本テレビ系）からデビューを果たした10人組ガールズグループ CIRRA。リリースされたばかりのプレデビュー曲「one-way runway」は、E-girlsを彷彿とさせるLDHらしさ全開の1曲に。各々のスキルの高さはもちろん、エネルギッシュで見ていて楽しくなるような雰囲気は、ガールズグループ戦国時代の今も十分な武器になると確信させる。彼女たちにとってのE-girlsがそうであったように、CIRRAもまた大人だけでなく、世界中の少女たちの憧れの存在として羽ばたき、憧れの“輪”を広げていく存在となっていくはずだ。（佐々木）

■さらさ

これからの国内R&B/ネオソウルシーンを担うであろう新鋭、さらさ。桑田佳祐による企画「桑田佳祐が選ぶ、2025年 邦楽ベスト20」にて「Thinking of You」が1位に選ばれていたが、すでにミュージシャン界隈、音楽好きの間では高く評価され、着実に認知を広げている彼女を「ブレイク間近！」と言うのは少々野暮なのかもしれない。そう思えるくらいにさらさの音楽的な価値は現時点で確立されている。洒脱で洗練された楽曲、たおやかで魅惑的なボーカル、嘘のない等身大のメッセージ……リスナーを惚れさせる才能、支持される理由は作品を聴けば直感的に理解できる。どの楽曲にも彼女のアイデンティティが刻み込まれていて、そこに一切の揺らぎはない。作品はもちろんだが、さらさの内から滲み出るアーティストとしての説得力こそ、これから先、より多くの人を惹きつけていくのではないだろうか。（泉）

■OddRe:

VaundyやChilli Beans.を輩出した音楽塾ヴォイス発の3ピースロックバンド OddRe:（オドレ）。特筆すべきは、結成2年未満とは思えないほど熟練したグルーヴだ。作曲を手掛けるSOI ANFIVER（Gt/Comp/Trackmaker）の遊び心溢れるサウンドに、ﾕｳｷ ｻﾀﾞ（Ba/Vo）の存在感あるベースライン、多彩な表現力を持つAirA（Vo）のアタック強めな歌。そんな3人が生み出す、パズルのピースがハマるような気持ち良いリズムに思わず踊らされてしまうこと間違いなし。MV含め楽曲の完成度が高く、『#musicるTV』（テレビ朝日系）で紹介されたり、昨年末には大型フェス『FM802 ROCK FESTIVAL“RADIO CRAZY 2025”』に出演するなど、シーンの中で存在感を放ち始めている。彼らの音楽を聴きながら、ふと、人って踊りながらネガティブなことを考えられないよなあ、と思った。“踊る”という行為が持つポジティブな効果を再認識。OddRe:を聴きながら踊りましょう。（髙橋）

■MORE STAR

躍進を続けるアイドルプロジェクト KAWAII LAB.から、5番目の新生として昨年12月に誕生した9人組アイドルグループ MORE STAR。グループ名には、未熟で、未完成な彼女たちが、「もっと（MORE）」成長し、「輝き・憧れ（STAR）」の存在になれるようにという想いが込められている。MORE STARには既存の4グループと異なる特徴がある。それはメンバー全員が、同プロジェクトからのデビューを目指す次世代メンバー集団 KAWAII LAB. MATES出身であるという点だ。時代を席巻している“KAWAII”に憧れ、研鑽を積み続けた純粋培養の“カワラボイズム“を持つ精鋭たち。そして、先輩グループがものすごい速度でスターへと駆け上がっていく姿を、一番近くで見ていたメンバーたちでもある。デビュー曲「もっと、キラッと」では、カワラボらしいカラフルでポップな世界観を踏襲しつつ、プロジェクト最多の人数から繰り出される多彩な歌声とダンスフォーメーションは新鮮で、MORE STAR独自の武器として花開いていきそうだ。（伊藤）

■いまみれん

「ダメダメな自分に絶望しながらも、そんな僕を愛してほしい」（※）ーーそんな想いを胸に活動する、八丈島出身のシンガーソングライター・いまみれん。メロディ、リズム、歌詞、ギターとピアノの音色、どれをとっても明快なわかりやすさがあって、どれをとってもちょっとした隙が滲む。どれだけ重い歌詞でも、どれだけドロドロしたメロディでも、歌ってしまえば黄金比の音楽になる。そのバランス感覚こそが、いまみれんというアーティストの強さだと思う。これだけの強度を張り巡らせたポップサウンドとセンスは、そう簡単に持てるものではない。2026年は強烈なドキュメントをもっと聴かせてほしい。（林）

（文＝リアルサウンド編集部）