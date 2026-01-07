中島健人が2月18日にリリースする2ndアルバム『IDOL1ST』（読み：あいどりすと）の、収録楽曲と映像詳細が公開された。

今作は、“ナンバーワンアイドル”としてのプライドと共に人生を歩んできたという中島が、アイドルを様々な視点から解釈した“最上級”の楽曲集に。TVアニメ『謎解きはディナーのあとで』オープニングテーマ「MONTAGE」、2ndシングル表題曲「IDOLIC」に加え、本人が作詞作曲を手がけた楽曲やアーティスト提供曲など、合計14曲が収録される。

さらに、中島が担当する『ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック』のTEAM JAPAN公式応援ソング「結唱」（読み：けっしょう）も収録。“Dream”をテーマにした☆Taku Takahashi（m-flo）提供曲となっており、ソロとしては初の応援ソングとなる。加えて、音楽ユニット GEMNとして共に活動中のキタニタツヤからは“Act”をテーマにしたバラードナンバー「Waraigusa」、J-POPプロジェクトチーム PAS TASTAからは“Entertainer”をテーマにした「LIGHTNING」が楽曲提供される。

初回限定盤Aはコデックス製本の全80ページにわたるマガジン仕様、初回限定盤Bは各種メイキングを詰め込んだ映像充実仕様となる。初回A／Bのボーナストラックには、グループ時代のソロ曲を再録。通常盤ボーナストラックには、中島の最新王道アイドルソング「最初はキュン！」が収録される。

また、中島本人が作詞作曲を手がけた「XTC」がリード曲として、1月12日0時より先行配信。さらに、今作を予約／購入すると、先着でオリジナルフォトカード（形態別絵柄）もプレゼントされる。

【アーティストコメント】

・☆Taku Takahashi（m-flo）

ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック TEAM JAPAN公式応援ソングのオフィシャルソングを制作できたことを、心から光栄に思います。ここまで積み重ねてきた努力、日の丸を背負って勝負に臨む覚悟。その裏にある苦悩や葛藤、そして辿り着くまでの険しい道のりを思うと、簡単な言葉では語れません。そんな選手たちを、みんなでひとつになって応援できるように。その想いを、ケンティーが歌に乗せて届けてくれる楽曲として作りました。

・キタニタツヤ

健人さんからは事前に「ACT」というテーマをもらっていました。中島健人に何でも演じさせていい権利を得たということだと理解して、「中島健人」の対義語のような「無力で情けない一人の男の、哀れで悲痛な自嘲」を描くことにしました。こんな歌でも着こなしてしまえる彼のボロボロの姿を早く皆さんに見てもらいたいです。

・PAS TASTA

この度は中島さんとご一緒に楽曲を作ることができて大変光栄でした。中島さんがステージに立つ姿と、そこに至る物語こそ中島さんのENTERTAINER性を象徴していると感じたのがLIGHTNINGの着想源です。ファンの皆さんの熱狂の中で中島さんが歌うにふさわしい楽曲になったと思います。各所のサウンドデザインやラストのギターソロに注目しつつ、歌詞にも耳を傾けていただけますと幸いです。

（文＝リアルサウンド編集部）