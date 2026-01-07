ヒューストン・アストロズと契約合意した今井達也（27）が、入団会見を翌日に控えた1月4日（日本時間5日）、NFLヒューストン・テキサンズの試合を観戦した。MLB公式Xがその様子を公開し、スタンドでファンの声援に応える姿が注目を集めている。

投稿された写真では、スタジアムの客席でトレーニングウエアのカジュアルな装いの今井が、両手を高く掲げて観客の歓声に応える様子が捉えられている。会場の大型ビジョンにも映し出され、テキサンズのファンから大きなリアクションが起きた場面で、入団前から地元ファンの前で存在感を示す場面となった。

【画像】スタンドで両手を掲げ、ファンの声援に応える今井（画像はMLB公式Xより引用）

この投稿には、Xユーザーから「今井達也のHポーズ最高！ テキサンズファンもアストロズも盛り上がるな」「マジでこのポーズかっけぇ！ 一瞬メタルバンドのライブかと思ったわ」「会場での応援に応える今井達也、ファンにとって最高の瞬間だね」「何してんねん今井くん！ 新年早々初大笑い頂きました」といった声が寄せられている。

