女王蜂 新曲「PERSONAL」がTVアニメ『地獄楽』第二期のEDテーマに決定！EDテーマを使用したPVも公開
女王蜂の新曲「PERSONAL」がTVアニメ『地獄楽』第二期のエンディングテーマテーマに決定。
合わせて、「PERSONAL」の世界観をイメージした最新アーティストビジュアルも公開された。
■「PERSONAL」の世界観をイメージした最新アーティストビジュアルも公開
TVアニメ『地獄楽』は、『少年ジャンプ＋』（集英社）にて人気を博し、シリーズ累計発行部数640万部を突破した賀来ゆうじの『地獄楽』を原作としたアニメーション作品。第二期は1月11日からテレビ東京他で放送、Prime Video、Netflix、Leminoにて配信される。
今回の情報は、東京・大阪で開催された第二期先行上映会にて、アニメの第3弾PVとともに発表された。
第3弾PVは、エンディングテーマ「PERSONAL」にのせて、各キャラクターたちの覚悟や切なる願いが描かれており、第二期放送直前にして放送への期待がさらに高まる仕上がりとなっている。
また、「PERSONAL」のCD発売情報、CD特典情報が公開され、各CDショップにて予約もスタートした。
本作は、『女王蜂 単独公演「強火」[2025.07.23 Live at 東京ガーデンシアター]』の選りすぐりのライブ映像を収録したBlu-rayに、7inchレコードサイズのビジュアルカード（全24種）が付属する、7inchレコードサイズの豪華特製BOX仕様の完全生産限定盤、7inchレコードサイズのアニメ描き下ろし絵柄紙ジャケット仕様の期間生産限定盤の2形態で発売。
どちらにも、カップリング曲として新曲「HELTZ」が収録される。
なお女王蜂は、2026年4月より『女王蜂 全国ホールツアー2026「PERSONAL DISTANCE」』を開催する。現在、チケットのオフィシャルサイト先行受付が実施中だ。
■アヴちゃん（女王蜂）コメント
戦いは徐々に苛烈を極め、心身共に限界で満身創痍。
そんななかでも作中のキャラクターたちはひたすら心のままに、命のままにと戦いへと繰り出してゆく。
そんな様子をどこか包み込めるようにと、子守唄を書き下ろしました。
たのしんで頂けますように！
■リリース情報
2026.02.11 ON SALE
SINGLE「PERSONAL」
■関連リンク
TVアニメ『地獄楽』作品サイト
https://www.jigokuraku.com/
「PERSONAL」特設サイト
https://ziyoou-vachi.com/personal/
女王蜂 OFFICIAL SITE
http://www.ziyoou-vachi.com/
■【画像】TVアニメ『地獄楽』第二期のメインビジュアル