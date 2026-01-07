SUPER BEAVER両A面シングル「燦然 / 生きがい」リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

SUPER BEAVERが、両A面シングル「燦然 / 生きがい」を2月11日にリリースすることが決定した。両楽曲とも、すでに発表済みの大型タイアップを背負った話題作となっている。

■期間生産限定盤ジャケットは『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』とのコラボ仕様

今作に収録される新曲「燦然」は、2月13日より全国公開される『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』の主題歌として書き下ろされた楽曲。作品の持つ壮大なスケール感と、物語に寄り添った真っすぐな一曲に仕上がっている。

もうひとつの表題曲「生きがい」は、フジテレビ系2026アスリート応援ソングとして書き下ろされ、フジテレビ系『全日本フィギュア選手権大会』をはじめ、『ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック』関連番組で使用される。この楽曲は、すでに配信がスタートしており、大会シーズンを彩る楽曲として注目を集めている。大一番に向かうアスリートの想いに触れることができる歌詞、試合に挑む選手と支えてきたすべての人にチカラを届けることのできるメロディ。アスリートはもちろん、目標に向かって進み続けるすべての人を後押しする楽曲となっている。

シングルリリース情報とともにジャケット写真も解禁。楽曲の世界観を表現した力強いアートワークに仕上がっている。

さらに、初回生産限定盤には、2025年12月2日に東京国際フォーラム ホールAで開催された『SUPER BEAVER 20th Anniversary 「都会のラクダTOUR 2025 ～ラクダトゥギャザー～」』のライブ音源を収録。彼らのアニバーサリーイヤーを象徴する白熱のパフォーマンスを音源で体験できる内容となっている。

また、期間生産限定盤は『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』とのコラボ仕様。『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』描き下ろしイラストジャケット・デジパック仕様に加え、『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』描き下ろしイラストジャケット・ジャケットサイズステッカーが2枚封入され、銀魂の作品の世界観をより深く楽しめるスペシャルパッケージとなっている。

2025.12.22 ON SALE

DIGITAL SINGLE「生きがい」

2026.02.11 ON SALE

SINGLE「燦然 / 生きがい」

