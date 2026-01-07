Myuk「雪唄 - yukiuta (Remix)」配信リリース決定！ワンマンツアーのキービジュアルも公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Myukが、1月14日に「雪唄-yukiuta (Remix)」を配信リリースすることが決定した。

■「グライド」を制作したプロデューサーknoakがリミックスアレンジを担当

「雪唄-yukiuta (Remix)」は、「グライド」を制作したプロデューサーknoakがリミックスアレンジを手掛けた。SNSではリミックスがひと足先に一部視聴できる。

併せて、3月に開催予定のキャリア最大規模のライブツアー『Myuk Anniversary Concert Tour 2026』のイラストキービジュアルも公開された。本ツアーは3月21日の名古屋 ダイヤモンドホールを皮切りに、3月22日は大阪 なんばHatch、ラストは3月29日にZepp DiverCity (TOKYO)にて実施予定。チケットは現在受付中。

また、メジャーデビュー5周年の2月4日には、2ndアルバム『Celeste（読み：セレステ）』のリリースが決定している。「青空/空っぽ」の意味を持つラテン語をタイトルに掲げ、5年間の集大成となる本作の特設サイトも公開され、今後収録曲などが発表される。CD完全盤には2025年のワンマンライブ『Myuk Live Tour 2025 Message from “Marie”』の東京公演が収録となる。

■2ndアルバム『Celeste』Myuk本人によるコンセプトメッセージ