Myuk「雪唄 - yukiuta (Remix)」配信リリース決定！ワンマンツアーのキービジュアルも公開
Myukが、1月14日に「雪唄-yukiuta (Remix)」を配信リリースすることが決定した。
■「グライド」を制作したプロデューサーknoakがリミックスアレンジを担当
「雪唄-yukiuta (Remix)」は、「グライド」を制作したプロデューサーknoakがリミックスアレンジを手掛けた。SNSではリミックスがひと足先に一部視聴できる。
併せて、3月に開催予定のキャリア最大規模のライブツアー『Myuk Anniversary Concert Tour 2026』のイラストキービジュアルも公開された。本ツアーは3月21日の名古屋 ダイヤモンドホールを皮切りに、3月22日は大阪 なんばHatch、ラストは3月29日にZepp DiverCity (TOKYO)にて実施予定。チケットは現在受付中。
また、メジャーデビュー5周年の2月4日には、2ndアルバム『Celeste（読み：セレステ）』のリリースが決定している。「青空/空っぽ」の意味を持つラテン語をタイトルに掲げ、5年間の集大成となる本作の特設サイトも公開され、今後収録曲などが発表される。CD完全盤には2025年のワンマンライブ『Myuk Live Tour 2025 Message from “Marie”』の東京公演が収録となる。
■2ndアルバム『Celeste』Myuk本人によるコンセプトメッセージ
心に空っぽを感じることがあった。
「この手には何にも無い、何者にもなれない」
そんな無力さ。
この5年、歌を通して出逢えた色がそんな空っぽに意味を与えてくれた。
茜、群青、黄金色、漆黒、
四季折々の美しさ。
自分の空っぽを知れたから自分だけの空色を描ける。
それは0であり、無限であるということ。
空っぽも、きっとそう悪くはない。
悲しみも喜びも、音の中で頷き合えますように。
あなたと紡いできたMyukの5年間を詰め込みました。
虚っぽな空色 「Celeste」
あなたのそばにありますように。
■リリース情報
2025.12.17 ON SALE
DIGITAL SINGLE「雪唄-yukiuta」
2026.01.14 ON SALE
DIGITAL SINGLE「雪唄-yukiuta (Remix)」
2026.02.04 ON SALE
DIGITAL ALBUM『Celeste』
2026.02.04 ON SALE
ALBUM『Celeste』
■関連リンク
アルバム『Celeste』特設サイト
https://www.myuk-celeste.com/
Myuk OFFICIAL SITE
https://myuk.jp/
■【画像】ワンマンライブ『Myuk Anniversary Concert Tour 2026』キービジュアル
■【画像】「雪唄-yukiuta (Remix)」の配信ジャケット写真