2026年1月17日（土）から3月7日（土）まで、『屈斜路プリンスホテル』にて、日本最大のカルデラ・屈斜路湖をはじめ、屈斜路地区周辺・藻琴山からの絶景を望みながら大自然を感じられる、冬ならではの体験をすることができます。

氷点下20度を下回ることも珍しくない寒さ厳しい屈斜路エリア近郊。目を凝らすと厳冬の中で暮らす多くの野生動物たちの営みや、雪の下で春を待つ植物たちを観察することができ、自然の力強さを感じることができます。

また、屈斜路湖では遠くシベリアなど極北地域から越冬のためオオハクチョウが飛来、水辺を泳ぐ優雅な姿を見ることができるだけでなく、冬毛を蓄えた愛らしいシマエナガやヤマガラ、翼を広げると約200cmを超える迫力あるオオワシやオジロワシなど、多くの野鳥観察も楽しむことができます。

さらに、オホーツク海沿岸では、冬の風物詩である流氷がオホーツクの大海原を白一色に染め上げます。砕氷船から迫力ある流氷の世界へ漕ぎ出すことはもちろん、海岸近くの丘から果てまで続く氷の群れを一望することもできます。

そんな屈斜路湖を望む絶景ロケーション、澄みきった空気に包まれる静寂、食事・温泉を満喫することができる『屈斜路プリンスホテル』の冬季営業がスタートします！

ホテルに到着すると暖炉の薪の香りと火の温もりがお迎え。さらに、温泉では冷えた体を芯から温めることができます。晴れた日は露天風呂から無数に瞬く満天の星空も楽しむことができますよ！

詳細情報

屈斜路プリンスホテル 宿泊プラン

期間：2026年1月17日（土）～3月7日（土）

住所：北海道川上郡弟子屈町屈斜路温泉

電話番号：015-484-2113（9:30～17:30）

料金：1名 12,071円～（1室2名朝食付きプラン利用時）

※チェックイン 15:00／チェックアウト 11:00

※宿泊プランは、夕朝食付き、朝食付きがあります

北海道Likers編集部のひとこと

湖面の氷が膨張、収縮を繰り返しバリバリと音を立て板氷がひしめき、やがて造形される神秘的な御神渡り。まるで広大なキャンパスのように風雪の跡が描く雪原のスノーアート。銀世界で見るものは、全てが二つと無い感動風景です。

そんな冬ならではの魅力を五感で感じた後は、『屈斜路プリンスホテル』で心も体もくつろぐひとときを。大自然の中で過ごす特別な時間を満喫することができそうですね！

