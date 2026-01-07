お茶出しは女性の仕事？「茶を出すくらい別に…」″お茶出し＝女性の仕事″としなかった青年がのちの夫に!?【作者に聞く】
フリーランスのライターとして活躍している福岡在住の仁田茜(@nickey_FUK)さん。情報誌や企業会員誌などの記事制作をする傍ら、好きが高じてイラストや漫画も描いている。最近では、日常から「ひっと出た(はみ出した)」気になる出来事を漫画で紹介したブログ『ニッキーの「何かひっと出とるよ」』が女性を中心に共感を得て、注目を浴びている。
■お茶出しの当たり前が揺らいだ、それぞれの価値観の違い
本作「この青年が、のちの…」は、作者の仁田茜さんが若き日に体験した職場の常識が思わぬ方向へ転がっていくエピソードを描いたものである。
仁田さんが初めて勤めた会社では、お茶出しは一番社歴が浅い人の担当という暗黙のルールが存在していた。仁田さん自身も先輩からそう教わり、当時は疑問を抱くこともなく受け入れていたという。半年後、中途採用で男性社員が入社すると、当然のように「お茶出しは一番社歴が浅い人ね」と教えた仁田さん。ところが、その男性社員が初めてお茶を運んだ瞬間、上司が慌てたように声を上げた。「わ‼男はせんでよか！」「女の子が出して！君もおかしいと思わんかったとね？」と、上司の口から今では考えられない言葉が飛び出したのである。男性社員は「茶ー出すくらい、別におかしいとは思わんかったっすけどねー」と平然としていたが、職場の空気は一瞬固まってしまう。
ここまでを読むと単なる昔のパワハラ話を想像するかもしれないのだが、ここから物語は意外な方向へ進む。そう、実はこの男性社員こそ、後に仁田さんの夫となる人物だったのだ。お茶出しをめぐる小さな出来事が、二人の縁をつなぐきっかけとなったのである。
仁田さんは、「ここだけ切り取ると上司が悪く見えるが、普段はとても良い人だった」と振り返る。当時はお客さんに失礼だから女性がという価値観が残っており、そこから生まれた発言だったという。もちろん今となっては首をかしげる部分も多いが、時代の背景を知るとまた違った味わいがある。このエピソードはSNSでも大きな反響を呼んだ。読み手によって受け取り方が変わる点も、その魅力の一つだろう。ぜひ読んでみてほしい。
画像提供：仁田茜(@nickey_FUK)
