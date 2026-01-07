2026年1月5日、韓国・OSENは、バドミントンの田口真彩にスポットを当て「日本にバドミントンの妖精が現れた」と報じた。

記事は田口の経歴を詳しく紹介し、「165センチのすらっとしたスタイル、白い肌、清楚（せいそ）な顔立ちで絶大な人気」だと伝えている。また、日本メディアの報道を引用し「日本バドミントン界期待のホープ」「かれんさと清純な顔で人気」「ファンも『モデルより美しい』『こんなに透明感のある清純な美女がいたのか』と騒いでいる」とも紹介している。

韓国でも「TWICEのジョンヨンに似てる」「本当に清純」「妖精がバドミントンをしてるみたい」「明日からバドミントンを始めよう」などと話題になっているという。

この記事に、韓国のネットユーザーからは「本当にかわいい」「日本の女性特有の純粋な感じがいい」「激烈に応援する」「イオン飲料のCMみたい」「爽やかな笑顔、長い首。運動神経までいいなんて」「顔が小さすぎる」「人造人間とは比較にならない、生まれ持った美貌だね」「少女漫画の主人公みたい」など、称賛の声が殺到している。（翻訳・編集/麻江）