中国国家郵政局が明らかにしたところによると、第14次五カ年（2021〜2025年）計画期間中、中国は世界で最も規模が大きく、受益者が最も多い郵送ネットワークを構築しました。郵便宅配業の業務収入は年平均10%増加し、1人当たりの年間宅配利用量は倍増しました。

国家郵政局のデータによると、第14次五カ年計画期間中、中国の郵便宅配業サービス能力は絶えず向上しました。年間業務収入は1兆1000億元（約24兆6000億円）から1兆8000億元（約40兆3000億円）に上昇し、年平均10%以上増加し、伸び率は現代サービス業の上位に位置しています。年間宅配業務量は800億件余りから2000億件近くに増加し、1人当たりの年間宅配便利用量は59件から141件に増加しました。

この5年間で、中国郵便宅配業のインテリジェント化レベルは向上し、クラウドコンピューティングや大規模言語モデルは、需要予測、インテリジェント倉庫管理、インテリジェントスケジューリング、ルート計画など多様なシーンで応用が加速しています。郵便宅配の輸送総合効率、情報化・組織化の程度、サービス範囲、コストパフォーマンスは世界の上位をキープしています。（提供/CRI）