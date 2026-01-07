『緊急取調室』もつなべコンビ・鈴木浩介＆速水もこみち、FINALで新しい例えが爆誕「まな板と包丁」
俳優の天海祐希、速水もこみち、鈴木浩介が7日、都内で行われた劇場版『緊急取調室 THE FINAL』大感謝ツアー in 東京に参加した。
【集合ショット】お客さんに囲まれて⋯笑顔で手を降る天海祐希ら豪華出演陣
劇中で監物大二郎（鈴木）と部下の渡辺鉄次（速水）で“もつなべ”コンビと呼ばれる2人。冒頭のあいさつが“ふわふわ”だった速水は、本作の反響についての質問にうまくリアクションができず「あれ？なんか、おかしいな？」と苦笑いを浮かべていた。
お正月に田舎に帰ったそう。親戚に映画のチケットをプレゼントとし、さっそく観てくれたという。「面白かった。すごい迫力だった」という感想と共に「もつなべが出る度にクスクスってなっていた」とも教えてもらった。速水は「うれしい気持ちになった」としみじみ。会場には「もつなべFOREVER」というパネルを自作したファンも。それだけ愛されたコンビについて速水は「まな板と包丁のよう。なくてはならない」と表現し、鈴木は「初めて聞いたぞ、その表現！」とツッコミを入れていた。
天海が叩き上げの取調官・真壁有希子を演じる本作は、可視化設備の整った特別取調室を舞台に、取調官たちが凶悪犯と心理戦を繰り広げるヒューマンドラマ。2014年1月の初回放送以来、連続ドラマ4作とスペシャル2作の全39話で平均視聴率13.1％（関東地区、ビデオリサーチ調べ）を記録する人気を誇ってきた。昨年12月18日に最終回を迎えた第5シーズン、そして劇場版『緊急取調室 THE FINAL』をもって12年の歴史に幕を下ろす。
そのほか、でんでん、塚地武雅も参加した。
