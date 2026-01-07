年末年始についつい食べ過ぎてしまったり、運動不足を感じたりしていませんか？

【写真を見る】『進化系ジム』が続々オープン “安さの無人、プライバシーの個室、効率のAI” 運動不足と「続かない悩み」をまとめて解決

「体を動かさないと」と思ってはいても、ジム通いはハードルが高い…。

そんな中、熊本県内では次々とフィットネスジムが新たにオープンしています。今やトレーニングにも『AI（人工知能）』が活用される時代となっているようです。

月額3000円台で “無人ジム”が続々

桜町バスターミナルの近くに2024年9月オープンしたのがライフフィットです。

入館ゲートを抜けると、目の前にはずらりとトレーニング器具が並んでいます。

月額3278円で初心者も使いやすいマシンだけでなく、重りをバーベルに取り付けてトレーニングするフリーウエイトも充実しています。

利用者（24）「値段が目に入ってここを選んだぐらい。安いし家からも近いので」

京都府に本社を置くライフフィットは、全国で約250店を展開しています。

去年9月、熊本に初進出すると、11月には熊本大学の近くに2店舗目を、さらに今月も新たに出店予定です。

ライフフィット 井星一人執行役員「暮らしにフィットネスをというビジョンを掲げて、ご自宅の近くにジムを用意して皆さんが健康づくりをやってくれたら」

今年、熊本で5か所は新規出店したいと意気込みますが、低めの価格設定で続々と出店、果たして利益は出るのでしょうか？

――経営としては成り立つ？

井星執行役員「成り立たないと私も食べていけないんですけど、基本的には無人で店舗を運営して徹底的にコストを削減して成り立っている」

フィットネスジムへの参加率（会員数の割合）は、アメリカなどのトップ3が20%前後なのに対し、日本は3%ほど。

ライフフィットは、日本にはまだ業界としての伸びしろがあると考え、出店の動きを加速させています。

「誰とも会わずに」個室で仕事も可能

続いては熊本県庁の近く、グラウンド通り沿いにあるハコジムです。

記者「中に入って通路を進むと3つのトレーニングスペースがあり、3つ全てが個室となっています」

予約することで、1時間、この空間と器具を独占します。

利用者（34）「仕事のクライアントとジムで会うと気まずかった。誰とも会わなくて済むのがありがたい」

1か月に何日通っても月額5280円。個室のため、運動以外の使い方もあるといいます。

ハコジム 永田秀晶社長「少しエクササイズをした後、机とイスがあるのでパソコンの仕事やオンラインのミーティングもできる」

ハコジムは広島に本社を置き、全国31か所で展開しています。

永田社長「無人で運営して固定費を抑えることで利益が出るようにしている」

最近のジムの主流は「無人」。それでも運動の効率を下げないための工夫もあります。それが鏡に映し出される動画です。

鏡の中に現れる『AIトレーナー』

AI動画の指導「体重が足の裏全体にまんべんなくかかるイメージです」

トレーニングの目的などをスマートフォンで入力すると、自動で1時間の運動メニューが作られ、動画で指導を受けられます。

永田社長「バーチャルのトレーナーが鏡の中に浮かび上がるので、動作をまねてトレーニングをする」

日常的にジムに通っている記者もやってみました。

AI動画の指導「肩甲骨が寄っている感覚がありますか？」

記者「あります」「言われた通りにやると軽めの重りでも効きました」

さらに、利用者に合わせてメニューは日々進化するそうです。

永田社長「運動がきつかった、ちょうど良かったと回答すると、結果に応じて次に来店した時の運動メニューが変わります。これをAIで実現しています。組み合わせのパターンでいくと数万通りある」

「リズムゲームみたい」AIが自動調節

AIの進化は留まるところを知りません。AIを活用したトレーニングは別のジムでも。

熊本市北区高平にあるフィットクリア。予め身長や体重を登録すると自動で使いやすい高さにマシンのレバーが降りてきます。

そして、器具のモニターに映し出されているのは、AIが指示する動きのリズムです。

記者「モニターの波形に合わせて動かすと、ちょうどいいリズムで運動ができている。リズムゲームみたいな感じでおもしろい」

自分の力の強さや動かせる体の範囲を事前に測定し、それに合わせた負荷や動かすリズムをAIが教えてくれるといいます。

フィットクリア 津隈崇さん「その方の体の特性に合わせてAIが自動で調節するので初心者でも安心してトレーニングできる」

1つのメニューを終えると、次にやるべきトレーニングが示され、体全体を鍛えるメニューを20分で完結できるのが売りだそうです。

利用者（51）「やりやすい。1人でやるとわかりにくい部分がある。糖尿病があるがヘモグロビンの数値が良くなって、運動しているからだと思う」

今やAIはトレーニング業界でも欠かせない存在となっています。