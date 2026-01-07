Photo: James Pero / Gizmodo US

AIに関心させられることはあっても、AI生成物に酔わされるほど魅了されたことは、まだありません。

でも、AIは私たちを酔わそうとしているみたい。あ、肉体的な意味で、です。

CES 2026に出展されている「R1」は、Breakrealという会社が「AIバーテンダー」と呼んでいる製品。

付属のアプリを使えば、今の気分や好みのアルコールに合わせたカクテルを作らせることができますし、「黙って、普通のオールドファッションドを作れ」と命じることもできます。

Breakrealによると、R1が同時に扱える材料は最大8種類。シロップ、アルコール、ソーダ、ジュースなどが含まれます。

Photo: James Pero / Gizmodo US

実際のデモでは、Breakrealの担当者がアプリに「CESに来られてうれしい」と入力。すると、その気分に合ったドリンクができる、というものでした。

文字入力だけでなく音声入力にも対応。アプリがレシピを生成したら、それをマシンに送信し、あとはR1が“魔法”をかけるのを眺めるだけ。

デモを見る限り、ドリンク作りは少し遅めに感じましたが、Breakrealいわく所要時間は20〜40秒とのこと。正直、R1が何を生成したのかはよく分かりませんが……とにかく「何か」はできました。実際に飲んでいないため、味については言及できません。しかし、液体は確かに存在していました。

ちなみに、その液体の一部はノズルではなく、マシンのアーム部分から漏れていました（つまり液漏れ）。これはちょっと問題に感じましたが、もしかするとCESの人混みと騒がしさのせいで発生したマイナートラブルだったのかも？

個人的には、バーテンダーの方々がAIに置き換わるなんてことは、まだ先だと感じましたね。

なお、この体験はまったく安くありません。R1の価格は、早期割引で1,099ドル（約17万2000円）、通常価格で1,299ドル（約20万3000円）。正直、「AIバーテンダー」にこの金額を払うくらいなら、普通にバーに行けばいいのでは……とも思いますが、どう飲むかは人それぞれですから。