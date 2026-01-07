「ノノガ」参加・ふみの、デビュー決定 ちゃんみな主宰新レーベル「NO LABEL ARTISTS」 第1弾アーティスト発表
【モデルプレス＝2026/01/07】ラッパー／シンガーのちゃんみなが主宰するレーベル「NO LABEL ARTISTS」より、第1弾所属アーティストとして、HANA（ハナ）を輩出した人気オーディションプロジェクト「No No Girls」ファイナリスト・ふみののデビューが発表された。
【写真】HANA出身「ノノガ」参加者、デビュービジュアル
2026年元旦、ちゃんみなが新たにセルフプロデュース型アーティストが所属するレーベル「NO LABEL ARTISTS」の設立を宣言。第1弾アーティストとして発表されたのは、BMSG×ちゃんみなが手がけ、HANAを輩出した人気オーディションプロジェクト「No No Girls」に参加し、約7,000人の応募者の中から最終選考まで進出したファイナリスト10人の1人である「FUMINO」。「No No Girls」参加時から、「R＆Bに革命が起こる歌声」と、ちゃんみな本人から称され、強く芯のある歌声、どんな場面においても動じない彼女の強さが多くの視聴者を魅了していた。そして、1月11日に、活動名を「ふみの」として、ちゃんみなが主宰するレーベル「NO LABEL ARTISTS」より、デビューすることが正式に発表された。
今回の発表にあわせて、新アーティスト写真を公開。弾けるようにエネルギッシュな、ふみのらしい等身大の魅力が感じられるビジュアルに仕上がっている。同時に、ふみのの公式SNSアカウントが新たに立ち上げられ、TikTok、YouTube、X、Instagramにて本格的に活動をスタートした。
さらに、デビュー曲「favorite song」のMVティザー映像が公開され、ジャケットビジュアル、MV公開情報までを一挙に解禁。公開されたティザー映像では、“Song For You”と書かれた1本のカセットテープがふみののもとに届くところから始まり、ありのままのふみのの姿が映し出された内容となっており、これまでのふみののデビューを待っていた期待感がさらに高まるような映像となっている。
なお、デビュー曲「favorite song」は、「No No Girls THE FINAL」から1年後となる、1月11日0時より配信開始。本曲ミュージックビデオは同日19時よりYouTubeにて公開予定。シンガーソングライター・ふみのの新たな物語が、いよいよ本格的に始まる。（modelpress編集部）
BMSG×ちゃんみなが手がけたガールズグループオーディション「No No Girls」に参加し、約7,000人の応募者の中から最終選考まで進出したファイナリスト10人の1人。オーディション以前よりSNSを中心にギター弾き語り動画を投稿し、まっすぐで飾らない歌声と表現力で注目を集めてきた。高い歌唱力に加え、ギターやピアノを弾きこなす多才さを兼備。2026年1月11日、活動名を「ふみの」とし、ちゃんみなが主宰するセルフプロデュース型レーベル「NO LABEL ARTISTS」第1弾アーティストとしてデビュー。シンガーソングライターとして、新たな一歩を踏み出す。
◆「No No Girls」ふみの、デビュー決定
◆ふみのプロフィール
