《2025年振り返り》この味覚えてる？【スタバ】2026年も期待したい♡「季節のマラサダ」

今ではすっかり【スターバックス】の人気フードの1つとなった「マラサダ」が初登場したのは、2023年3月。ドリンクのお供にぴったりなのはもちろん、季節ごとに新作フレーバーが登場するので、さまざまな味を楽しめるところもマラサダが人気を集める理由です。そこで今回は、2025年に発売された「季節のマラサダ」を振り返ります。

2025年のラストを飾ったキュートなマラサダ

ホリデーフード第2弾として、11月26日から発売されたのが「ストロベリーミルク マラサダ」。淡いピンクのストロベリークリームと真っ白なミルククリームの色合いによる、可愛い断面がポイントです。@j.u_u.n__starbucksさんによると「ミルクが練乳みたいかな？ と思ったけど甘さ控えめで⁡甘酸っぱいクリームとマッチしてとってもおいしいです」とのこと。

SNSでも話題に！ 秋の味覚を味わうマラサダ

「スイートポテト マラサダ」は、秋フードの1つとして9月に発売されました。生地の中には、焼き芋ペースト入り餡とスイートポテトクリームの2種類が入っていて、秋の味覚をたっぷり堪能できる仕上がりが特徴です。@hifumi4さんが「ふわっ & しっとり」とコメントするマラサダ生地と、舌触りの異なる餡とクリームが絶妙にマッチした組み合わせになっていました。

リッチな味わいが魅力の大人のためのマラサダ

春フードとして3月に発売された「ティラミス マラサダ」は、マスカルポーネ入りカスタードクリームとココア入りクリームによる上品な味わいが特徴です。こちらのマラサダは、生地がコーヒー風味になっていたため、@stb_____gramさんいわく「口の中でティラミスが完成する！」ようなバランスだったよう。

2026年のマラサダにも期待が膨らむ

2024年から2025年の年末年始に販売されていた「マラサダ カスタードクリーム」。スタバの定番マラサダは、カスタードクリームのみのシンプルなフレーバーですが、このシンプルさが何度食べても飽きない理由かもしれません。季節ごとの限定フレーバーとシンプルな定番フレーバーで、2026年もまだまだマラサダを楽しめそうです。

さまざまなフレーバーでティータイムを彩る「季節のマラサダ」は、2026年も期待大！ 次はどんなマラサダに出会えるか注目しながら、2026年も【スターバックス】を思う存分楽しみましょう。

