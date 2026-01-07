走って、走って、走って福を掴みに行く！ウマ年のことしにふさわしいチャレンジが行われたのは、岐阜県恵那市。

【写真を見る】初代“最強の福女”は誰に？岐阜･恵那市で｢福女チャレンジ｣ ゴールの神社を目指し111人が全力疾走 きっかけは“福男選び”… 街おこしに期待込め

女性たちが全力疾走でゴールの神社を目指す、第1回「福女チャレンジ」。

福を巡って走ると言えば、毎年1月10日兵庫県の西宮神社で約200人の男たちが参道を走り抜け、その年の“福男”を決める神事「福男選び」。この「福男選び」に着想を得て行われた「福女チャレンジ」。





上位7位までが福女…1位になれば“最強の福女”に

コースは、スタート地点の大井小学校前から市神神社までの全長約500メートル。その途中にはミッションポイントが設けられ、自分のリストバンドと同じ色の札を引かないと先に進めないルールで、まさに体力と運の両方が試されることになります。

上位7位までが“福女”となり、さらに1位でゴールした女性には“最強の福女”の称号が送られます。



（参加者）

「福女になります！」

「ファイトー！オー！」

今回はCBCテレビ「チャント！」からも、中村彩賀アナウンサーが緊急参戦。



（中村彩賀アナウンサー）

「福女目指して頑張ります！」



果たして、“最強の福女”の称号は誰の手に？2026年新春、女たちの熱い戦いの火ぶたが切られます！

「隣の中津川市で“福男選び”があって…」

東京・大阪など全国から10代～80代まで111人が集まった「福女チャレンジ」。今回初めて開催されたワケとは。



（七日福市再興実行委員会 阿部伸一郎会長）

「去年、隣の中津川市で“福男選び”があって、これが全国ニュースになったので『これだ！』と思って…」

今回ゴールとなる市神神社では、毎年1月7日に「七日福市」という行事が行われていますが、コロナ禍以降、参拝者や露店の出店が減少。



そんな中、去年隣の中津川市で「福男選び」が行われ話題になった事を知り、「わが街でも」と街おこしへの期待を込め「福女チャレンジ」が企画されたのです。

（阿部会長）

「（恵那市の）岩村城で女性が城主になったという歴史がある。あとウィメンズラリーというのもやっていて、これも恵那だけなんですよ。女性を前面に出している歴史・文化があるので、その延長線上で“福女チャレンジ”にした」

スタート順の“くじ引き”が勝利の鍵を握る!?

スタート1時間前のけさ7時。小学校の体育館に参加者が集合。

（中村アナ）

「高校の部活でラクロスをやっていたので、運動には少し自信があります。ラクロス時代の経験を生かして、抜いて行きたいと思います」



自信をのぞかせる中村アナ。入念に走り込みやストレッチをし準備は万端です。

まずは第一の関門、スタート順を決める“くじ引き”。福女チャレンジでは、混雑で事故が起きないよう、A･B･C 3つのグループに分けて10秒ごとにスタートすることになっています。

つまり、Aグループを引き当てることが勝利の絶対条件なのです。中村アナは…？



（中村アナ）

「開けていいですか？Aを引きました！ 」



早速運の強さを見せつけた中村アナ。絶対的有利なＡグループを引き当てました！



（中村アナ）

「これ（福女に）なる確率かなり上がりましたよね正直。なれる気がしてきました！あとはラクロス部で培った技術を出すだけです！」

目指せ福女！恵那市の街を駆け抜ける

スタートラインに並んだ参加者。出走の時を待ちます。中村アナは最前列のベストポジションに陣取っていました。ラクロス部で培ったという技術をみせられるのか？



（中村アナ）

「目指せ1位～7位！」

午前8時、太鼓の合図と同時にスタート！女性たちが恵那市の街を一斉に駆け抜けていきます。中村アナもスタートダッシュを成功させ、神社めがけて全力疾走！



スタートから130メートル地点、1位グループがトップスピードで通過していきます。中村アナは白のユニフォーム、先頭から8番。7位までの福女を狙える好ポジションです。

リストバンドと同じ色の札を引き当てろ！

スタートから300メートル地点の中盤。トップグループのメンバーは走りが衰えず、駆け抜けていきます。中村アナはというと、少し遅れ気味の様子。果たしてラクロス部の経験を生かして、追い上げられるのか。

そして1位グループはミッションポイントへ。自分のリストバンドと同じ色の札を引かなければ再スタートできません。1位の女性は1発で引き当て、猛然とゴールを目指します。



中村アナは、ちょっと手間取りますが、無事オレンジの札を引き当てました。

中村アナは福女になれたのか？

最終コーナーを曲がると、市神神社へ続くストレート。ラストスパートです。中村アナは福女になれたのか…



順位は27位。前半の遅れを取り戻すことができず、残念ながら福女とはなれませんでした。

（中村アナ）

「最初は最前列にいて、始まった時点で8番目くらい？どんどん抜かされて、自分のリストバンドと同じ色の紙は割と早く出た気がします。もう気付いたら27番目でした」

Q.悔しさはありますか？

「悔しい！悔しい！」

「楽しかった」「地域を盛り上げられてよかった」

一方、他の参加者は…



（参加した人）

「楽しかったけど、しんどかった」

「久しぶりに運動できたし、地域を盛り上げられてよかった」

そして、1位の“最強の福女”となったのは…岐阜県中津川市の浅野紗弥香さん。



（“最強の福女” 浅野紗弥香さん）

「うれしい。走りきれるかなという心配があったので」

“最強の福女”はどんな人？

余裕の1位でしたが、それもそのはず。過去に三段跳びで全日本選手権の入賞経験もあるアスリートです。

（浅野紗弥香さん）

「去年、取材密着してもらいました」



浅野さんは去年、中津川市の西宮神社で行われた福男選びの神事に参加。この時は1位を逃しましたが、今回は見事“最強の福女”に。お米1俵などを贈られました。

（浅野さん）

「最後まで全力で走れたので、とても楽しい1年の始まり。笑顔を届けることを心に刻んでいつもやっているので、周りに勇気や元気やパワーを届けられる存在になりたい」

「全国の女性が楽しんでもらえる日に」

福女となった上位7人は、ことし1年、恵那市の観光大使に任命されます。一方中村アナは…？



（中村）

「順位は27位だったが、東海3県の皆さんに福を振りまけるよう1年間頑張る」

（阿部会長）

「想像以上に多くの方に喜んでいただけたのではないか。全国の女性が（毎年）楽しんでもらえる日に」



ことしの福を争うレースは無事終了。それでも神さまはきっと、勝ち負けに関係なく、あまねく福を与えてくれると信じて、ことし1年の平穏無事に期待です。