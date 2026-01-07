±ØÅÁV¢ªÂÀ¤ÃÊ¢¤Î1¿Í¡È4·åËü±ß¡É¥Ü¡¼¥Ê¥¹»Ùµë¡ÖÁª¼ê¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÇú¾å¤¬¤ê¡×¡¡ÂçÇ÷·æ¤âÃíÌÜ
·§Ã«ÂåÉ½¡ÖÂçÇ÷¤¯¤ó¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×
¡¡GMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¸µÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè70²óÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³±ØÅÁ¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¡Ë¤ÇÂç²ñ¿·µÏ¿¤Î4»þ´Ö44Ê¬0ÉÃ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ÁÏÉô10Ç¯ÌÜ¤ÇÈá´ê¤ÎÆüËÜ°ì¡£Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Î·§Ã«Àµ¼÷ÂåÉ½¤Ï¶Ã¤¤ÎÍ¥¾¡½Ë¤¤¤òÌÀ¤«¤·¡¢ÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¡¦ÂçÇ÷·æ¡Ê¥ê¡¼¥Ë¥ó¡Ë¤â7Æü¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¡£
¡¡·§Ã«ÂåÉ½¤ÏX¤Ç¡ÖÁª¼ê°ì¿Í°ì¿Í¤ËÍ¥¾¡¾Þ¶â1000Ëü±ß¤ò»Ùµë¡¡ÍèÇ¯¤âÏ¢¾¡¤¹¤ë¤ªÌóÂ«¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£Èá´ê¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿Áª¼ê¤Ø¡¢Â¿³Û¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ç¤ÎÊó¤¤¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡ÂçÇ÷¤Ï·§Ã«ÂåÉ½¤ÎX¤ò°úÍÑ¤¹¤ë·Á¤Ç¡ÖÍèÇ¯¤âÁª¼ê¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Çú¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¤Í¡ª¡ª¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥ê¥¯¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤¬¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤È¾Î»¿¡£·§Ã«ÂåÉ½¤Ï¡ÖÂçÇ÷¤¯¤ó¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡¡°ú¤Â³¤µ¹¤·¤¯¤Í¡ª¡ª¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ë¤ÏÀÄ³ØÂçOB¤¬Â¿¤¯½êÂ°¡£Íèµ¨¤ÏÂè102²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ë¤Î5¶è¤ÇÂçµÕÅ¾¤ò±é¤¸¤¿Æ±Âç¤Î¥¨¡¼¥¹¹õÅÄÄ«Æü¡Ê4Ç¯¡Ë¤¬ÆþÉôÍ½Äê¤Ç¡¢Ï¢ÇÆ¤ØÀïÎÏ¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¡£
