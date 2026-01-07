

cheero Solido 10000mAhをレビュー！写真はiPhone Airを充電しているところ

モバイルバッテリーはスマートフォン（スマホ）などの電池切れに備えるために利用する必須アイテムですが、最近は発火事故などが発生しており、より高い安全性が求められています。そうした中で新しい素材を用いたナトリウムイオン電池のほか、既存のリチウムイオン電池でも電解質をゲルやクレイなどの準個体（半固体）にすることによって発熱や膨張が少なく、高温・低温環境にも強い耐久性の高いモデルに注目が集まっています。



cheero Solido 10000mAhのMatte Black。カラーバリエーションが他にOff Whiteがあり、2色展開となっています



cheero Solido 10000mAhのパッケージ



cheero Solido 10000mAhの同梱物



cheero Solido 10000mAhのUSB端子部分。左からLEDライト、USB Type-A端子、USB Type-C端子となります



cheero Solido 10000mAhの側面には製品仕様が記載されています



残重量インジケーターは4段階



LEDライトを点灯させたところ



cheero Solido 10000mAhで3台同時充電

＜「cheero Solido 10000mAh」の主な仕様＞ 製品名 cheero Solido 10000mAh 型番 CHE-135 サイズ 約123×73×20mm（内蔵ケーブル：約9cm） 質量 約230g バッテリー容量 38Wh（10000mAh／3.8V） 内蔵バッテリー 準固体リチウムイオンバッテリー 入力 USB Type-C端子および内蔵ケーブル（USB PD 最大20W：5V／3A、9V／2.22A、12V／1.67A） 出力 ・USB Type-C端子および内蔵ケーブル（USB PD 最大20W：5V／3A、9V／2.22A、12V／1.67A、USB PD PPS 最大22W：5V-5.9V／3A、5V-11V／2A）

・USB Type-A端子（USB PD PPS 最大22W：5V／3A、5V／4.5A、9V／2A、10V／2.25A、12V／1.5A）

※3端子同時利用：合計最大15W（5V／3A） 本体充電時間 約3時間（別売USB PD 20W対応ACアダプター使用時） 各種保護機能 過充電（電圧／電流）時、過放電(電圧／電流)時、短絡（ショート）時、発熱時自動停止機能デバイス充電完了時自動停止機能（※非対応機種もあり） 付属品 本体充電用USB-CtoCケーブル、取扱説明書、保証書（1年保証）

今回、ティ・アール・エイが展開するアクセサリーブランド「cheero」から発火しにくく長寿命な準固体型リチウムイオン電池を搭載したモバイルバッテリー「cheero Solido 10000mAh」が2025年11月25日（火）に発売されました。価格（金額はすべて税込）はオープンながら希望小売価格および公式Webストア（ https://cheero.shop/ ）では4,980円となっています。cheeroよりサンプル品をご提供いただいて実際に試すことができましたのでその模様を紹介します。cheero Solido 10000mAhは新世代のゲル状電解質を採用した準固体型のリチウムイオンバッテリーを搭載しているケーブル一体型モバイルバッテリーです。製品名の通りに電池容量は10000mAhで、一般的なスマホを約2回フル充電できる大容量で、USB Type-C端子（メス）が1つとUSB Type-A端子（メス）が1つ、そしてUSB Type-C端子（オス）の内蔵ケーブルによって3台同時充電もできます。新世代のゲル状電解質を用いているため、従来のリチウムイオン電池に比べて発熱や膨張が少なく、高温・低温環境にも強いので、安定した性能が長く続きます。また安全性に関してはPSEマーク付きはもちろんのこと、cheero独自の品質基準をクリアしたセルのみを採用しており、徹底した検査体制のもとで安全性を確保しているとのこと。さらに異常な発熱を検知すると自動で入出力を停止する温度センサー（NTC）も搭載し、安全に安心して利用できる品質のモデルとなっています。また出力（外部機器の充電）は最大22.5Wの急速充電に対応しており、入力（モバイルバッテリー本体の充電）も最大20Wの急速充電「USB Power Delivery（PD）」に対応しているため、約3時間で満充電にできます。サイズは約123×73×20mm、質量は約230g、本体色はMatte BlackおよびOff Whiteの2色展開です。付属品は本体充電用USB-CtoCケーブルのほか、取扱説明書および保証書（1年保証）といった紙類となっています。本体に搭載されている残重量インジケーターにて充電量の確認が可能です。さらに便利な機能としてLEDライトが搭載されており、電源ボタンの長押し（2秒）で点灯や消灯ができるため、夜間の利用や災害時、キャンプなどで役立ちます。cheero Solido 10000mAhで実際に充電を行ってみましたが、内蔵ケーブルにて愛用している「iPhone Air」を急速充電できました。また3台同時充電も行ってみました。なお、3台同時に充電する場合は合計出力が最大15Wとなるため、内蔵ケーブルで接続した「Galaxy Z Fold6」は急速充電の表示が出ましたが、USB Type-C端子に接続したiPhone Airは低速充電の表示となりました。USB Type-A端子はワイヤレスイヤホン「AirPod」の充電で利用しました。このように3台同時充電では充電速度が遅くなる場合もあるため、充電したい製品が急速充電に対応している場合には1台ずつ短時間で急速充電した方が効率的だと思われます。cheero Solido 10000mAhを実際に利用してみてまだ発火がしにくいかどうかや長寿命かどうかといった点は評価できていませんが、少なくとも充電中の発熱は少ないため、安心して利用できました。またサイズもスマホ1台分程度ですし、一体型ケーブルを内蔵しているため、1台までなら他にケーブルを持ち歩く必要はなく、充電がとても簡単に行えるほか、本体の充電用にも使えるので、小型のUSB充電器さえあれば、本体の充電環境も整えることができるため、日常のモバイル機器の充電から旅行で便利に活用できそうです。

記事執筆：伊藤浩一

