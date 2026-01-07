縁起の良い食材やグルメが集結！コピス吉祥寺「農to福のマルシェ」

コピス吉祥寺は、2026年1月24日(土)・1月25日(日)の2日間、屋外スペースGREENING広場にて、マルシェイベント『農to福のマルシェ』を開催。

東京都産野菜と新年にちなんだ「福」をテーマに、縁起の良い食材やグルメが集結します。

コピス吉祥寺「農to福のマルシェ」

開催期間：2026年1月24日(土)・1月25日(日)

開催時間：11:00〜18:00

開催場所：コピス吉祥寺 A館3階 GREENING広場

入場料：無料

地域の食材を見つめ直し、地産地消の輪を広げることを目的とした人気シリーズの第8弾。

今回は新年初のイベントとして、新鮮な東京都産野菜に加え、「福」や「金」が名前に入った商品、縁起の良い食材など、ハッピーな食体験を楽しめるラインナップが揃います。

地産地消プロジェクト「VEGESH TOKYO」と連携し、東京の野菜の魅力を発信。

会場では生産者と直接話せる機会も設けられ、農業を身近に感じる体験が提供されます。

東京都生産農家の新鮮野菜と福袋

八王子市の「中西ファーム」や立川市の「あさみ農園」など、東京都内の生産農家が出店。

ミックスリーフ、カブ、安納芋、大根など、旬の野菜が並びます。

【主な出店農家】

・中西ファーム(八王子市)

・あさみ農園(立川市)

・田中NOH園(立川市)

・Shimada farm(立川市)

また、大根や白菜など色々な野菜をセットにした「野菜福袋」も販売。

各日先着10名限定の特別なセットです。

会場では生産者によるトークイベントも開催され、美味しい食べ方や保存方法などを直接聞くことができます。

「福」をテーマにしたこだわりの逸品

店名や商品に「福」や縁起の良い意味が込められた店舗が多数出店。

新嘗祭に献上される「江戸玉川屋」のうどんや、

フランス語でお金持ちを意味するフィナンシェを販売する「自由が丘ベーカリー」などが登場します。

【主な出店店舗】

・江戸玉川屋(北区)：満さくうどん

・七福醸造(三河)：特選料亭白だし

・小柳農園(長野県)：皇室献上のコシヒカリ

・豆福(尾張名古屋)：ふくまめ

・自由が丘ベーカリー(目黒区)：フィナンシェ

・Dearly：もなか茶漬け、ハッピーポップコーン

・秋田黒瀬農舎(秋田県)：米粉

・KOME SWEETS TOKYO(台東区)：米粉シフォン

会場で税込800円以上購入すると参加できる「米粉おみくじガチャ」も開催。

景品には、米粉スイーツ専門店「PatisseRiz Arti(パティスリ アルティ)」の絶品スイーツが用意されています。

縁起の良いキッチンワゴンメニュー

若手料理人コミュニティ「Food HEROes U-30 COMMUNITY」のメンバーが考案した、このイベント限定のオリジナルメニューが登場。

「福」をイメージしたユニークなグルメを味わえます。

・ハッピー七福うどん：海老や紅白かまぼこなど7つの縁起食材をトッピング。

・ギルティ背徳うどん：チーズやミートソースなどを使った「七罪」背徳うどん。

・米粉を使った東京都産いちごのクレープ：現役パティシエによるこだわりのスイーツ。

・めで鯛焼きサンド：惣菜をパンで挟んだたい焼き型のホットサンド。

子供の遊び場「日本の遊び」

お正月にちなんだ日本の遊びを無料で楽しめるエリアも設置。

どんぐりを使ったコマ作りや、野菜のイラストで行う福笑い、食育にもなる野菜すごろくなど、親子で楽しめるコンテンツです。

東京の旬な野菜と、新年の幸運を願うグルメが集まる2日間。

吉祥寺の空の下、美味しい食と福に出会えるイベントです。

コピス吉祥寺「農to福のマルシェ」の紹介でした。

