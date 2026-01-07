地方競馬での珍名馬の激走がＳＮＳ上で盛り上がっている。

１月７日に行われた浦和競馬１１Ｒは、重賞「第６９回 ニューイヤーカップ」（ダート１５００メートル）。名牝ロジータが勝ち馬に名を連ねる伝統のレースには、１２頭が出走し、勝ったのは単勝１０９・６倍で秋元耕成騎手が騎乗したモコパンチ（牡３歳、船橋・矢野義幸厩舎、父ミスターメロディ）だった。単勝１番人気のハンデンドレイクやロードレイジング、スマトラフレイバーなど人気馬や有力馬が伸びなやむなか、直線一気に差しきった。２着には４番人気ヤギリアイビス、３着にも６番人気のコンヨバンコクが入り、３連単は８２万３４０円と高配当となった。

新春レースでの、強烈なネーミングの同馬の勝利にＳＮＳでは「モコパンチ炸裂しました」「ネコパンチ2号かよ汗」「モコパンチが勝ったあああ」「お年玉ありがとう！」「モコパンチかわいいお名前」「大荒れワロタ」「なに〜〜！10番人気モコパンチが勝っただと〜!」「モコパンチかっこよかったなー」「古くはネコパンチといい、◯コパンチという名前は大穴で勝つ奇遇」「素晴らしい初夢ありがとう」「私は拾えなかったぁぁ」など悲喜こもごもの反応が寄せられている。

ちなみに１文字違いのネコパンチは、かつて２０１２年の日経賞・Ｇ２で１４頭立て１２番人気で逃げ切りＶ。単勝１６７・１倍の激走で当時、話題となった。