『有吉の壁』前代未聞の展開 パンサー向井＆菅が◯獲得も「こんなさみしい…」
7日放送の日本テレビ系バラエティー『有吉の壁』2時間スペシャル（後7：00）では、「一般人の壁を越えろ！おもしろ宇都宮の人選手権」を実施。その中で前代未聞の“ハプニング”に見舞われた。
【番組カット】まさかの結婚発表が飛び出したディナーショーコーナー
「一般人の壁を越えろ！おもしろ宇都宮の人選手権」では、栃木県宇都宮市全面協力のもと、商店街や小学校、ラジオ局、遊園地などを舞台に芸人たちが宇都宮市にいそうな面白い人になりきり、有吉を笑わせる。
「とちのきファミリーランド」では、パンサーの向井慧と菅良太郎が登場。見事に「◯」を獲得したのだが、有吉が◯と×を判定する「ピンブー」がどこかにいってしまったようで「合格。ピンブーがなくなりました」とコメント。なんとも味気ない結果となり、向井が「こんなさみしい◯ありました？」と笑いながらツッコミを入れていた。
【番組カット】まさかの結婚発表が飛び出したディナーショーコーナー
「一般人の壁を越えろ！おもしろ宇都宮の人選手権」では、栃木県宇都宮市全面協力のもと、商店街や小学校、ラジオ局、遊園地などを舞台に芸人たちが宇都宮市にいそうな面白い人になりきり、有吉を笑わせる。
「とちのきファミリーランド」では、パンサーの向井慧と菅良太郎が登場。見事に「◯」を獲得したのだが、有吉が◯と×を判定する「ピンブー」がどこかにいってしまったようで「合格。ピンブーがなくなりました」とコメント。なんとも味気ない結果となり、向井が「こんなさみしい◯ありました？」と笑いながらツッコミを入れていた。