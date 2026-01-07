ちゃんみな主宰新レーベル、第一弾所属アーティスト発表 『ノノガ』最終選考から1年後に…「ふみの」デビュー決定 アー写・MVティザーなど公開
ラッパー／シンガーのちゃんみなが主宰する新レーベル「NO LABEL ARTISTS」から、第一弾アーティストとして「ふみの」が公開され、1月11日にデビューすることが決まった。7日、発表された。
【動画】師弟コラボ！豪華パフォーマンスをチラ見せ
2025年目覚ましい活躍を見せたちゃんみなは、26年元日、新たにセルフプロデュース型アーティストが所属するレーベル「NO LABEL ARTISTS」を設立宣言。第一弾所属アーティストの発表を巡り、SNSを中心に大きな注目を集めていたが、ついにそのアーティストが明らかになった。
第一弾アーティスト・ふみのは、BMSG×ちゃんみなが手がけ、HANAを輩出した人気オーディションプロジェクト『No No Girls』に「FUMINO」として参加し、約7000人の応募者の中から最終選考まで進出したファイナリスト10人のうちの1人。
『No No Girls』参加時から、「R＆Bに革命が起こる歌声」とちゃんみな本人から称され、強く芯のある歌声、どんな場面においても動じない強さが多くの視聴者を魅了していた。
活動名を「ふみの」として、1月11日、ちゃんみなが主宰するレーベル「NO LABEL ARTISTS」よりデビューすることが正式に決まった。
新アーティスト写真が公開。弾けるようにエネルギッシュな、ふみのらしい等身大の魅力が感じられるビジュアルに仕上がっている。同時に、ふみのの公式SNSアカウントが新たに立ち上げられ、TikTok、YouTube、X、インスタグラムで本格的に活動をスタートした。
さらに、デビュー曲「favorite song」のMVティザー映像が公開され、あわせてジャケットビジュアル、MV公開情報まで一挙解禁。
公開されたティザー映像では、 “Song For You”と書かれた一本のカセットテープがふみののもとに届くところから始まり、ありのままのふみのの姿が映し出された内容となっている。
デビュー曲「favorite song」は、『No No Girls THE FINAL』から1年後となる、1月11日0時に配信開始。同曲ミュージックビデオは午後7時よりYouTubeで公開予定。
■ふみの プロフィール
BMSG×ちゃんみなが手がけたガールズグループオーディション『No No Girls』に参加し、約7000人の応募者の中から最終選考まで進出したファイナリスト10名の一人。
オーディション以前よりSNSを中心にギター弾き語り動画を投稿し、まっすぐで飾らない歌声と表現力で注目を集めてきた。高い歌唱力に加え、ギターやピアノを弾きこなす多才さを兼備。
2026年1月11日、活動名を「ふみの」とし、ちゃんみなが主宰するセルフプロデュース型レーベル「NO LABEL ARTISTS」第一弾アーティストとしてデビュー。
シンガーソングライターとして、新たな一歩を踏み出す。
