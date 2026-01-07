速水もこみち、ノープラン舞台あいさつ説 田中哲司＆鈴木浩介からツッコまれて大慌てに
俳優の天海祐希、田中哲司、速水もこみち、鈴木浩介が7日、都内で行われた劇場版『緊急取調室 THE FINAL』大感謝ツアー in 東京に参加した。
【写真】あわあわ⋯田中哲司＆鈴木浩介に突っ込まれ大慌ての速水もこみち
冒頭のあいさつで速水は「皆さん、こんばんは。速水もこみちです。本年もどうぞよろしくお願いします。そうですね、え〜っと。本日はお越しいただき、ありがとうございます」とぬるっと話し始めた。田中哲司＆鈴木浩介から「考えてないね！」「ノープランで来てない？」とツッコミが。大慌てとなった速水は「ふわふわしちゃって（笑）。失礼しました」と謝罪し、「（映画を）楽しんでいただけた
天海が叩き上げの取調官・真壁有希子を演じる本作は、可視化設備の整った特別取調室を舞台に、取調官たちが凶悪犯と心理戦を繰り広げるヒューマンドラマ。2014年1月の初回放送以来、連続ドラマ4作とスペシャル2作の全39話で平均視聴率13.1％（関東地区、ビデオリサーチ調べ）を記録する人気を誇ってきた。昨年12月18日に最終回を迎えた第5シーズン、そして劇場版『緊急取調室 THE FINAL』をもって12年の歴史に幕を下ろす。
そのほか、でんでん、塚地武雅も参加した。
