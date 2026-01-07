「デイリー杯ニューイヤーカップ・Ｓ３」（７日、浦和）

大荒れだ！何と１０番人気のモコパンチが直線で一気に伸びて重賞初制覇。「第３回ネクストスター東日本・Ｓ３」（３月１２日・船橋）への優先出走権をゲットした。２着に４番人気のヤギリアイビス、３着に６番人気のコンヨバンコクが入り、上位を船橋勢が占めた。３連単は８２万３４０円。１番人気のハンデンドレイクは６着に敗れた。

まさか、まさかの大逆転だ−。乱戦にも乗じてモコパンチの鋭い決め脚がさく裂した。

浦和千五は特異なスタート地点。１番人気のハンデンドレイクが外へ寄れると隣のスマトラフレイバー、ロードレイジングが行き脚を封じられる波乱の幕開け。序盤は後方２番手になったが、向正中程から上昇開始。５、６番手の外めにつけて直線へ。ここで今度は前が壁になり、外のハンデンドレイクと接触して脚を滑らせるシーン。それでもすぐに立て直すと、前が空いた一瞬を突いて一気にスパート。先に抜け出していたヤギリアイビスを差し切った。

前走Ｖに続いて２度目の手綱となった秋元耕は「２角から手応えは良かったけど、まさかここまで走るとは」と目を丸くした。２８年目を迎えたベテランにとっても、昨年１月（名古屋・梅見月杯）以来１年ぶりの重賞Ｖに「やったという気持ち。うれしかった」と遠慮がちにはにかんだ。

デイリー杯といえば、やはりこの人だった。大の阪神タイガースファンでも有名な矢野義師だ。管理馬には全て球団公認のタイガースメンコを着用。この舞台も１０、１８年に続く３勝目は主砲サトテルの背番号「８」で決めた。２１年ＪＢＣクラシック（ミューチャリー）以来、約４年２カ月ぶりの重賞Ｖもあって、「これで（タイガースも）連覇やな」とニヤリだ。

ここでは実績でこそ引けを取っていたが、浦和コースでは２勝、３着１回の相性の良さ。前走Ｖから中１週でのチャレンジもはまった。「秋元クンの好判断もあったね。もともとレースぶりから能力は感じていた。この先は長い距離で。（ＪＲＡとの）交流も含めて」。２月５日で７５歳を迎えるが、まだまだ衰えてはいられない。タイガースの連覇を楽しみにしつつ、愛馬を砂クラシック本流へ乗せていく大役がある。