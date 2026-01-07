【ラスベガス（米ネバダ州）＝金井智彦、木瀬武】世界最大級のテクノロジー展示会「ＣＥＳ」が６日（日本時間７日）、米ラスベガスで開幕した。

ロボットなどが現実世界の状況を把握し、自律的に行動するための「フィジカルＡＩ（人工知能）」の海外勢の出展が注目を集める。生成ＡＩに続く成長分野として期待されるが、日本企業の目立った展示はなく、出遅れが浮き彫りとなっている。

フィジカルＡＩの代表格として、会場をにぎわせているのがヒト型ロボット「ヒューマノイド」だ。独自動車部品大手シェフラーは、英新興企業と共同開発した産業用ロボットを紹介した。

頭部のカメラで現場を認識し、乱雑に積み上がったベアリングを２本の指で器用につかみ、隣のスペースへ移動させていた。シェフラー米国担当のパトリック・リンデマン氏は「自動車部品の技術がロボットには多く使われている。トレーニングを積んで、さらに用途を拡大したい」と語った。

中国の杭州宇樹科技（ユニツリー・ロボティクス）も２体のロボットが格闘技のような動きを披露。担当者は「単なるダンスロボットではなく、危険な工場での作業も代替できるようになる」と自信を見せる。

ヒューマノイドは関節の動きや二足歩行など、複雑な動きを同時並行で制御する必要があり、開発の難易度は高い。一方、ヒトと同じ動きができれば、工場での作業から医療まで、あらゆる現場で活用できる。フィジカルＡＩの世界市場規模は、２０３０年代には６００億ドル（約９兆３０００億円）を超える見通しだ。

フィジカルＡＩを黒子として支えるのが高性能なＡＩ向け半導体で、米半導体大手エヌビディアが存在感を示す。エヌビディアのジェンスン・フアンＣＥＯ（最高経営責任者）は６日の記者会見で「我々はロボットであれ自動運転であれフィジカルＡＩの先頭を走り続ける」と述べた。

一方、日本勢はヒューマノイドの開発では後れを取っているのが現状で、ロボットの性能を高めるといった独自のＡＩ技術を打ち出す。

パナソニックホールディングスは、生成ＡＩやセンサーを組み合わせ、仮想空間上でものづくりの現場を再現する「デジタルツイン」と呼ばれるシステムを公開した。再現した立体空間をロボットに学習させることで、様々な産業の自動化につなげる。デジタル・ＡＩ分野を統括する西城洋志本部長は「現実世界をデジタル化したデータはロボットにとっても有益な情報だ」と話す。