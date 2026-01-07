中日の「90周年広報アンバサダー」に就任したロックバンド「サカナクション」のボーカル・山口一郎（45）が球団公式YouTubeに出演。ガチすぎる“ドラゴンズ愛”を語り、ファンを歓喜させた。

5日の就任会見直後に収録したとみられる動画の第一声で「任せなさい」ときっぱり。「ファンが球団に一番近づいている状況とみんな理解した方がいい。世の中で言われているアンバサダーみたいな飾りじゃないから。本気で球団に対していろいろ言っていこうと思っているんで」と力を込めた。

「メディアに取り上げられない選手の情報発信」「グッズの収益の使い道を明確にする」「キャンプ中継のYouTubeでの球場音楽の改善」など、専門家顔負けの具体案も次々披露。キャンプ中に球場で流れる音楽については「おかしいよ。俺、サカナクション1回も聞いたことないよ」とクレーム？もつけた。

山口は北海道生まれながら岐阜県出身の父の影響で幼少期から中日ファン。ナゴヤ球場の外野フェンスに「サカナクション」の広告を自費で掲出する熱烈な竜党で、アンバサダー就任も自ら売り込んだ。昨年末の紅白歌合戦でも披露したヒット曲「新宝島」をアレンジした90周年記念ソングも制作予定だ。

この動画にファンから歓喜の声が続出。「これ以上の適任者おらん」「山口一郎さんが2026年最初の大補強じゃん」「まさに水を得たサカナ」「最初から最後までありえん熱量で草」「心強すぎる笑 最強の補強や」「単純に羨ましい…他球団ファンの魚民です」など、大反響だった。