日本調教師会関東本部の新年会が７日、茨城県つくば市内のホテルで行われ、新年の門出を祝うとともに、節目を迎えるトレーナーたちの労をねぎらった。新年会の冒頭は昨年末に合格した新調教師２人が紹介され、その後、今春に定年を迎える国枝、小西、根本、南田の４人の調教師（土田師は欠席）への花束贈呈が行われた。

各調教師は壇上であいさつを行い、国枝師は「昭和５３年に美浦トレセンができた時から競馬の世界に入って、いい事も悪いこともありました。引退しても馬券の方は興味があまりありませんが、後輩調教師たちがＧ１に臨む姿をぜひ見たいと思っています。アーモンドアイが私の管理した馬の中でレベルが違うというか、ワクワクさせてもらいましたし、あの馬に出会えて良かったと思っています」とコメント。

小西師は「長い期間、調教師をやれたのは皆さんのご支援があったからだと思っています。ありがとうございました。３月からは競馬ファンになって皆さんを応援していきたいと思います。（印象に残っている馬は）ケンシンコウという馬がいたのですが、すごくやんちゃで大変気を使いながら走らせたので、一番印象に残っています」と話し、根本師は「すでに引退した先輩調教師も来ていますが、これで３月から私も調教師ではなく引退調教師になります。『ザ・ロイヤルファミリー』の影響でしょうか、有馬記念の売り上げも伸びて、今年も競馬の売り上げがどんどん上がっていくと思うので、皆さんが努力して発展していくところを、引退してからも見させていただいて応援していきます」と話すと、南田師は「私は競馬の“け”の字も知らずに競馬の世界に入ったのですが、ジョッキー１３年、調教師を３２年間やらせてもらいました。本当にありがとうございました」と語った。