みなさん、あけましておめでとうございます。2026年もよろしくお願いします。

昨年は、たくさんの方に読んでいただき、本当に感謝しております。ちーちゃんは1月8日で、なんと17歳になりました。ここまで長生きしてくれることなどは特に考えてもおらず、こうやって17歳になってもなお元気で、さらにこんなにたくさんの方々に応援していただけることを想像もしていませんでした。本当に本当にありがたいことだと思っています。

すべてのことに当たり前なことなどはなく、みなさんが応援してくださることに感謝しながら、これからも創作活動を頑張っていこうと思いますので、ぜひ応援をよろしくお願いします。

さて、ちーちゃんですが、1月8日の誕生日、そして1月1日のお正月ということで、お友達から腎臓に配慮されたおせちをいただきました。縁起物ということでありがたく頂戴いたしましたが、こうやってちーちゃんがおいしいものを食べられて、また2026年もちーちゃんらしくマイペースに頑張ってくれることを願っております。

読んでいただける皆さんも、どうか幸せな2026年度になりますように。今後ともよろしくお願いいたします。