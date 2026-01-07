ぼる塾・田辺智加「これとんでもないよ」と絶賛！小田切ヒロもおすすめする大人気のナッツ

ぼる塾の公式YouTubeチャンネルにて『ぼる塾の2025年ベストバイ商品紹介！【美容/メイク/服・靴・鞄/食料品】』という動画が公開。ぼる塾のメンバーが、2025年のベストバイを発表してくれました。この中で、田辺智加さんが「ちょっと美味すぎる」と絶賛する、大人気のナッツをご紹介します♪

田辺さんが「これとんでもないよね！」「めちゃくちゃ美味しい！」と披露したのがこちらの商品。

◼︎素材にこだわった発芽ナッツ

Bardon / ジャンキーなのにヘルシー「サワークリーム風オニオン味」税込2,500円（公式サイトへ）

“ダイエット中も罪悪感なく食べられる”という、おつまみ系発芽ナッツ。公式サイトによると、ナッツを食べると基礎代謝が上がり体内の化学反応が加速するため、エネルギーやカロリーの消費が増えることがナッツを食べて減量する要因と言われているんだそう。

今回、田辺さんが紹介してくれた「サワークリームオニオン」味は、オニオンパウダーではなく、加工の段階で薬品を一切使わないオニオンミンス（みじん切りにして乾燥させたもの）を使用。サワークリームの代わりとなる酸味には青マンゴーパウダー、塩味には太古の時代のミネラル豊富なブラックソルトが使用されています。

また、コク出しに使用している「ニュートリショナルイースト（栄養酵母）」は9つの必須アミノ酸を全て含む優秀食材。Bardonでは、添加物を含むニュートリショナルイーストは一切使わず、100% 天然・自然に生成された栄養酵母のみが使用されているそうです。

◼︎メイクアップアーティストの小田切ヒロさんもおすすめ！

田辺さんは「ネットで買うと2〜3ヶ月待ちだけど、東京にいる人は銀座の店舗（でも買える）。私は銀座の店舗も行きました」「銀座の店舗だったらすぐ買えるから」と、大人気商品であるとコメント。

また、あんりさんから、商品を知ったきっかけについて聞かれると、田辺さんは「小田切ヒロさんがすすめてるもので」と話しつつ、「めっちゃ美味しい。びっくりするよ！ただのナッツじゃないんだから」と力説してくれました！

