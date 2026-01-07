エミリン「赤ちゃんのお肌みたい」透明感＆血色に感心！即買いメイク下地

エミリンこと大松絵美さんが、自身のYoutubeチャンネルに『【お待たせ】小田切ヒロさんとアットコスメで爆買いしたら良い情報知れすぎて美意識めちゃくちゃ上がったでゲソ！！！』の動画を投稿。メイクアップアーティストの小田切ヒロさんと共にコスメ“爆買い”の様子を公開してくれました！

■ベースメイク

動画内に登場したのはこちら！

Bobbi Brown/インテンシブ セラム ラディアンス プライマー 税込7,370円（公式サイトより）

トーンアップはもちろん、ナチュラルなツヤや透明感が叶う美容液ブライマー！

こちらを手の甲で試した大松さんは「良い色！赤ちゃんのお肌みたいな」と血色感のあるトーンアップ力について言及。

続けて「透けてるけど、明らかに綺麗になってるみたいな」と透明感のある仕上がりに感心したようにリアクション。

また、配合がノンパールであることから仕上がりが自然だといい「買います、綺麗になる」とコメントしていました！

■動画もチェック

動画内ではその他にも様々な購入品を紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。