雲仙市のブランド”カキ”の販路拡大や知名度向上に向けた取り組みです。

美食都市”雲仙”から新たな名産を。

試食会が開催され、地元の人たちにおいしさをPRしました。

殻からはみ出しそうなほど身が詰まったカキ。

貝柱が大きさが特徴です。

雲仙市のブランドカキ「瑞穂牡蠣」。

きょう雲仙市内で販路拡大や知名度向上などを目的に試食会が行われ、飲食店の関係者など約20人が参加しました。

（諫早湾漁協瑞穂支所 船木 健一さん）

「食べても味がまろやかで甘みが強いカキ。1個1個が大きくてぷりぷりしているのが特徴」

瑞穂牡蠣は2007年に市がブランドに認定。

しかし、収穫量が少なく、知る人ぞ知る逸品とされてきました。

諫早湾漁協瑞穂支所のカキ養殖を行う部会員は12人にとどまり、うち5人は70代以上と高齢化と後継者不足が課題となっています。。

同じ海域で水揚げされる諫早市小長井産のカキには、知名度で大きく劣ります。

（カキ養殖業「龍神丸海産」大場 貴瑛さん）

「後継者がいなくなっている現状なので供給したいが(漁師の)母数が少ない。(瑞穂の)カキ自体に付加価値が付いて生産者の意欲にもつながれば」

苦境に立たされている中、市と漁協、民間企業が連携し、おととしからPRにも力を入れてきました。

7日の試食会では、定番の焼きガキやカキフライが振る舞われたほか、雲仙ならではの食べ方も。

それが「カキの温泉蒸し」です。

（青木アナウンサー）

「濃い甘みとうまみが強くてほのかに温泉の香りが鼻に抜ける」

（瑞穂町で飲食店経営）

「うまみが凝縮している。貝柱が大きい。衣をごまにして利休揚げにしてみたり和で攻めてもおもしろい」

（諫早湾漁協瑞穂支所 船木 健一さん）

「1度食べればおいしさが分かるので1度食べてほしい」

試食会で大好評だった「瑞穂牡蠣」。

美食都市・雲仙の新たな名産へ。

2月15日と22日には、カキ料理を楽しめる大規模イベントも開催予定となっています。