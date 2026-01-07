コメに値下がりの兆し？ 愛知県産コシヒカリで5kg3000円台 名古屋の米店「緩やかに下がるのでは」
コメの平均価格は依然として高止まり。年が明け、今年の見通しは？名古屋市の米穀店に聞きました。
愛知県春日井市のスーパー「エフ マルシェ」。新潟県産のブランド米が4000円台で売られています。
「コメ高いですね。前と比べると倍の値段」（買い物客）「全然コメの値段は下がっていないと思う」（買い物客）
高値が続くコメに、どのお客も「ため息」が。中には…。
「1カ月に10kg買っていたお米をパンなどに代えて1カ月5kgに抑えようとか」（福丸明男 社長）
2024年の夏、スーパーなどで米の品薄状態が生まれました。
価格はその後、急激に上昇。2025年6月以降、政府の備蓄米が流通したことで一時的に下がったものの、再び上昇。9月以降は5kgあたり4000円台で推移し、年末に最高値を更新しました。
尾を引く「令和のコメ騒動」。
Ｑ.コメの価格の理想は？「税込みで3500円(5kg)ぐらい」（買い物客） コメの価格「緩やかに下がるのではないか」
年が明け、値下がりの兆しは見えてきているのでしょうか？
「価格表をみると5kg3950円。4000円を切っているお米があります」（記者）
名古屋市昭和区にある「お米の服部」。
5kgあたりの価格が4000円を切っていたのは、愛知県産のコシヒカリ。その理由について聞いてみると…。
「少しでも手に取りやすいように、年末から年明けにかけて少し値下げするかたちで販売を始めた」（お米の服部 服部純 代表取締役）
去年は値上がりが続いていたコメでしたが、今は値下がりが始まっているといいます。
「コメの消費が落ち込んで在庫を抱えているところが多くあったり、去年のコメの収穫がすごく良かったというのもあり、すごくコメがあるというのが原因なのでは」（服部さん）
そこで気になるのは今年の見通し。服部さんは「予想するのは難しい」としたうえで…。
「緩やかに下がっていくのではないか。安いものは3000円台であったり、ブランド品種は4000円台になるのでは」（服部さん）
コメの高騰は食卓に大きな打撃を与えてきましたが、今年は少しお財布に優しくなるかもしれません。
「やはり日本人にとっては栄養価も高くていいものだと思うので、食べ続けていただけると嬉しい」（服部さん）