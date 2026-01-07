メ～テレ（名古屋テレビ）

コメの平均価格は依然として高止まり。年が明け、今年の見通しは？

名古屋市の米穀店に聞きました。

愛知県春日井市のスーパー「エフ マルシェ」。新潟県産のブランド米が4000円台で売られています。

「コメ高いですね。前と比べると倍の値段」（買い物客）

「全然コメの値段は下がっていないと思う」（買い物客）

高値が続くコメに、どのお客も「ため息」が。中には…。

「1カ月に10kg買っていたお米をパンなどに代えて1カ月5kgに抑えようとか」（福丸明男 社長）

2024年の夏、スーパーなどで米の品薄状態が生まれました。

価格はその後、急激に上昇。2025年6月以降、政府の備蓄米が流通したことで一時的に下がったものの、再び上昇。9月以降は5kgあたり4000円台で推移し、年末に最高値を更新しました。

尾を引く「令和のコメ騒動」。

Ｑ.コメの価格の理想は？

「税込みで3500円(5kg)ぐらい」（買い物客）

コメの価格「緩やかに下がるのではないか」

年が明け、値下がりの兆しは見えてきているのでしょうか？

「価格表をみると5kg3950円。4000円を切っているお米があります」（記者）

名古屋市昭和区にある「お米の服部」。

5kgあたりの価格が4000円を切っていたのは、愛知県産のコシヒカリ。その理由について聞いてみると…。

「少しでも手に取りやすいように、年末から年明けにかけて少し値下げするかたちで販売を始めた」（お米の服部 服部純 代表取締役）

去年は値上がりが続いていたコメでしたが、今は値下がりが始まっているといいます。

「コメの消費が落ち込んで在庫を抱えているところが多くあったり、去年のコメの収穫がすごく良かったというのもあり、すごくコメがあるというのが原因なのでは」（服部さん）

そこで気になるのは今年の見通し。服部さんは「予想するのは難しい」としたうえで…。

「緩やかに下がっていくのではないか。安いものは3000円台であったり、ブランド品種は4000円台になるのでは」（服部さん）

コメの高騰は食卓に大きな打撃を与えてきましたが、今年は少しお財布に優しくなるかもしれません。

「やはり日本人にとっては栄養価も高くていいものだと思うので、食べ続けていただけると嬉しい」（服部さん）