けさの県内は富山市などで、この冬一番の冷え込みとなりました。



この寒さの中でも優雅な姿を見せているのがハクチョウです。



富山市の田尻池では富山で冬を越しているハクチョウたちが朝のひとときを過ごしていました。



♪ハクチョウの羽音と鳴き声



けさ6時半ごろ。



ゆっくりと水面を進むのは冬の使者、ハクチョウです。



富山市の田尻池では毎年、ハクチョウたちが冬を越しています。



けさは最低気温が上市町東種で氷点下6.7度氷見市と富山市八尾町で氷点下3.4度など、県内10の観測地点すべてで氷点下の冬日となりました。





また富山市や高岡市伏木など5か所で、この冬一番の冷え込みとなりました。この寒さの中、けさは58羽のハクチョウがときおり羽を広げたり鳴き声をあげたりしていました。そして辺りが明るくなってきた7時ごろには地元の白鳥愛護会のメンバーによる餌やりが始まります。田尻池では、およそ60年前からハクチョウが冬を越していて、地元では、朝と夕方の2回餌やりをしています。朝の担当は藤田昇さん（73）です。藤田さんは、長年担当していた兄の之夫さんから5年余り前に餌やりを引き継ぎました。藤田昇さん「自分の兄が餌やりをやりたいと言ってずっと20年間やってとられたんやちゃ。それで兄が体調が悪くなってできんようなったから自分に交代してくれんか言うから誰もやらんがならせんなんなと思ってやりましたよ。それでやっぱこいつは守ってかんなんなと思って」之夫さんは、その後亡くなりましたが、引き継いだ昇さんが毎朝、世話を続けています。ハクチョウたちは日が昇るとともに、富山の空を舞っていました。冬を越した後、3月にはシベリアに向かって飛び立つということです。田尻池のハクチョウは近くの池多小学校の児童たちも見守り活動を続けています。地域全体で守っていこうという思いが伝わってきますね。