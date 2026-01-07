タレント・スマイリーキクチ（53）が7日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。栃木県の県立高で、男子生徒が別の男子生徒に対し殴る・蹴るといった暴行を加えているとみられる動画がSNSに投稿された問題について言及した。

栃木県警は5日、暴行容疑で捜査を始めたと明らかにした。映っていた加害生徒から既に事情を聴いており、事実を認め「大変申し訳ないことをした」と話したという。

動画は、被害者が複数人に取り囲まれ、一方的に暴力を振るわれる内容。県警によると、動画を見た人から4日、情報提供があった。高校は、県教育委員会や県警と事実確認を行っているとした上で「被害者を最優先で守らなければならない」と説明した。

この件について、キクチは「栃木県の男子高校生がトイレで暴行される動画がSNSで拡散。加害者の個人情報を晒し、迷惑系ユーチューバーまで学校に押しかけるいつものコース。私刑は娯楽ですか？被害者の少年が喜ぶと思いますか？学校の口コミやマップをイタズラも含め、私刑は“正義”ではなく“制裁”、加害者側です。なぜ学習しない」と投げかけていた。