「助けてー！」凍結した池に落ちた8歳の男の子救助…凍った池や湖に落ちた犬やシカも助け出される　アメリカ

一面、氷が張った池。

アメリカ・ロードアイランド州で目撃されたのは、助けを求めるようにこちらを見つめる犬です。

散歩中、池にはまってしまったのです。

駆け付けた救助隊が犬のもとへ向かいます。

氷を割りながら進むと、犬も力を振り絞って犬かき。

何とか救助しました。

犬には低体温症の恐れもありましたが、無事に飼い主のもとに返されました。

一方、ミネソタ州で凍った湖に落ちてしまったのはシカ。

消防隊員が引っ張り上げると、無事脱出。

振り返ることなく走り去っていきました。

今冬、大忙しの消防や警察。

ニューヨーク州の警察にも救助要請が入りました。

凍った池に落ちたのは、8歳の男の子。

冷たい池で、今にも溺れかけています。

意識はしっかりしているようですが、一刻も早く助け出さなければなりません。

警察官が池に飛び込み、救助。

男の子は無事なのでしょうか。

助けてくれた警察官たちと再会した男の子。

地元メディアによりますと、男の子は病院に搬送されましたが、その日のうちに自宅に戻ったということです。