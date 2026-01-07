「助けてー！」凍結した池に落ちた8歳の男の子救助…凍った池や湖に落ちた犬やシカも助け出される アメリカ
一面、氷が張った池。
アメリカ・ロードアイランド州で目撃されたのは、助けを求めるようにこちらを見つめる犬です。
散歩中、池にはまってしまったのです。
駆け付けた救助隊が犬のもとへ向かいます。
氷を割りながら進むと、犬も力を振り絞って犬かき。
何とか救助しました。
犬には低体温症の恐れもありましたが、無事に飼い主のもとに返されました。
一方、ミネソタ州で凍った湖に落ちてしまったのはシカ。
消防隊員が引っ張り上げると、無事脱出。
振り返ることなく走り去っていきました。
今冬、大忙しの消防や警察。
ニューヨーク州の警察にも救助要請が入りました。
凍った池に落ちたのは、8歳の男の子。
冷たい池で、今にも溺れかけています。
意識はしっかりしているようですが、一刻も早く助け出さなければなりません。
警察官が池に飛び込み、救助。
男の子は無事なのでしょうか。
助けてくれた警察官たちと再会した男の子。
地元メディアによりますと、男の子は病院に搬送されましたが、その日のうちに自宅に戻ったということです。