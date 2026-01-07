TBS『サンデーモーニング』に出演中の杉浦みずきさんのFLASHデジタル写真集「杉浦みずき natural colors」がリリースされました。



【写真】きれいなお姉さん・杉浦みずきさん

アナウンサー、キャスターが多数在籍する「セント・フォース」から、TBS・サンモニに出演中の杉浦さんがFLASH初登場。青空の下、水たまりを跳ねる無邪気な笑顔、ベッドの上で見せる柔らかな眼差し、黒ワンピースで魅せる大人びた表情--テレビでは見られない“素顔”を詰め込んだ、大ボリューム80ページ。清楚なのにどこか色っぽい彼女の新しい扉が開きます。



お茶の間の人気を博す杉浦さんはFLASH1月6・13日合併号に登場。グラビアページは、とびっきりの透明感と美貌を堪能できる6ページとなっています。朝の女神の艶姿を目に焼き付けて。



【杉浦みずきさんプロフィール】

すぎうらみずき 28歳 1997年5月23日生まれ 大阪府出身 T165 同志社大学商学部卒。趣味はスポーツをすること、歌うこと、登山。特技はピアノ（バッハコンクール全国大会銅賞）。『サンデーモーニング』（TBS系）に出演中。YouTubeチャンネル（@mizukisugiura）も好評。そのほか最新情報は、公式X(@misscd2017_SM)、Instagram（@mizuki_sugiura）