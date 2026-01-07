「こんな顔だったっけ」見取り図リリー撮影のニューヨーク屋敷が話題に！ 「顔どないなってますのん」
お笑いコンビ・見取り図のリリーさんは1月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。同じくお笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政さんのソロショットを公開し、話題となっています。
【写真】「こんな顔だったっけ」「顔どないなってますのん」
この投稿には「屋敷の顔どないなってますのん」「こんな顔だったっけ」「顎がなさすぎる」「アゴの忘れ物いずこへ」「顎と首って繋がってますか？」「アナゴさんにしか見えへん」「撮り方終わっててわらうWWW」などのコメントが寄せられました。
「アナゴさんにしか見えへん」リリーさんは「屋敷の車で送ってもらいました」とつづり、屋敷さんのソロショットを投稿。運転中の屋敷さんは、不意に撮影されたからなのか、完全に油断した表情をしています。この屋敷さんの姿にファンからはさまざまな声が。
「まじでキムタクに見えた」2025年12月27日には、お笑いコンビ・銀シャリの橋本直さんとのエピソードを紹介したリリーさん。「新幹線の移動中に銀シャリさんのラジオ『おトぎばなし』を聴いていました。品川駅につき降りると、なんと銀シャリ橋本さんもその新幹線に乗っていてホームでお会いできました」と、まさかの偶然が起きたことを明かしました。リリーさんは「まさに今聴いていたラジオの人が目の前にいた。まじでキムタクに見えた。かっこよかった」と、その時の感動も伝えています。今後の投稿にも期待したいですね。
