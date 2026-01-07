顔面刷新で「モダン＆スポーティ」に進化！ 雪道最強の限定車も

2025年6月の大幅改良でフロントフェイスを一新し、より精悍なスタイルへと生まれ変わったルノーのコンパクトSUV「キャプチャー」。

11月にはこれからの季節に頼もしい“雪道仕様”の限定車もラインナップに加わり、その魅力はさらに深まっています。

キャプチャーは初代モデルの登場以来、欧州で人気のコンパクトSUVとして支持されてきたヒットモデルですが、今回の改良でその魅力はさらに洗練されています。

ボディサイズは、全長4240mm×全幅1795mm×全高1590mm、ホイールベース2640mm。

最大のトピックは、フロントデザインの刷新です。直線と多面体を組み合わせた新しいフロントグリルや、水平基調のボンネットを採用。中央には新ブランドエンブレム「ロザンジュ」を掲げ、モダンでプレミアムなSUVへと進化を遂げました。

さらに、アルピーヌF1チームのDNAを受け継ぐ最上位グレード「エスプリ アルピーヌ」を新設定。専用バンパーやロゴ入りシートなどを装備し、スポーティな仕立てとなっています。

インテリアもデジタル化が大きく進みました。新たに10.4インチの大型縦型タッチスクリーン「OpenR Link」を採用。グーグル・ビルトイン（一部グレード）やスマートフォンミラーリングに対応し、直感的な操作が可能となりました。

パワートレインは、輸入車SUVトップクラスの低燃費を誇る「E-TECHフルハイブリッド」と、力強い走りの「マイルドハイブリッド」の2本立てです。

特にE-TECHフルハイブリッドは、F1由来の技術を用いた電子制御ドッグクラッチマルチモードATを搭載。WLTCモード燃費は23.3km／Lという驚異的な数値を実現しています。

一方のマイルドハイブリッドモデルも、1.3リッター直列4気筒ターボエンジンにより最高出力158馬力を発揮し、爽快な走りが楽しめます。

使い勝手の面では、キャプチャーならではの機能が健在です。リアスライドシートは前後最大160mmのスライドが可能で、後席の足元空間と荷室容量を自在に調整できます。

そして2025年11月、これからの季節にぴったりな限定車「キャプチャー リミテッド」が設定されました。

このモデルは、悪路走破性を高める「エクステンデッドグリップ」を特別装備。「SNOW」や「ALL TERRAIN」モードを備え、路面状況に応じて駆動力を最適化します。

さらに、ミシュラン製のオールシーズンタイヤ「クロスクライメート2」を標準装備。高速道路の冬用タイヤ規制時もチェーン装着なしで走行可能（ただし、積雪路や凍結路ではスタッドレスタイヤないしチェーンの装着が推奨される）という、都市型SUVらしからぬタフな一面を持っています。

価格（消費税込）は、マイルドハイブリッドモデルが389万円から、フルハイブリッドモデルが454万9000円から。限定車のキャプチャー リミテッドは439万9000円となっています。

洗練されたデザインと高い環境性能、そして雪道もこなす実用性。進化したキャプチャーは、アクティブなライフスタイルを送るユーザーにとって、最高の相棒となるでしょう。