Photo: ギズモード・ジャパン編集部

ははぁ〜ん、そういう解決で来たか！

最近いろんなメーカーが「スマホ+イヤホン+Apple Watch」の3in1充電ドックを発売していますよね。複数ガジェットを充電できて便利便利。

…でもまって？ Pixel Watch派とかGalaxy Watch派とかは置き去りですか？ そうですか…。

ってなりますよね。世の中Apple Watchユーザーばっかりじゃないわけです。そこに救いを、ベルキンがやってくれました。

Image: ベルキン

CES 2026で発表されたこちら「UltraCharge Modular Charging Dock (Model WIZ052)」は、スマホ用とイヤホン用の2つのワイヤレス充電パッドに加えて、複数のメーカーのスマートウォッチ用充電器を装着できるスペーサー（リング）を完備。

手持ちのスマートウォッチの充電器（充電パッド）をスペーサーにセットして、ドックの背面にドッキングすれば、3in1充電器が完成するってわけです。

Photo: ギズモード・ジャパン編集部

スマートウォッチの充電ケーブルはドックの底部のUSB-Cポートに接続できて、ケーブルはドック内にぐるぐる巻いて収納できるみたいですね。見た目にもスッキリ！

登場は2026年第1四半期で、価格は64.99ドル（約1万163円）です。手持ちの純正ケーブルを使わなくちゃいけないのは、好き嫌い分かれそうだけど、デスク上がキレイにまとまる可能性を感じるぜ…！

Source: ベルキン