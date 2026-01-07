渋谷で「フラワーミッフィー」ポップアップ開催へ！ 新作ぬいぐるみや限定チューリップグッズを展開
オランダの人気絵本『ミッフィー』のお花屋さん「フラワーミッフィー」は、1月16日（金）〜2月1日（日）の期間、ポップアップショップ「Flower Miffy POP UP SHOP」を、東京・渋谷にある渋谷モディで開催する。
【写真】渋谷モディ限定！ クリアファイルなどキュートなグッズ一覧
■購入特典もかわいい
今回開催される「Flower Miffy POP UP SHOP」は、1月31日（土）の“チューリップの日”をメインテーマに、フラワーギフトや季節のお花をデザインした新商品が用意される期間限定のポップアップショップ。
会場には、タカラトミーアーツ展開のぬいぐるみシリーズ「ブルーナちょっこりサンキューマスコット」より新デザインが登場。ギンガムチェックの頭巾と白いエプロンを着用したキュートなグッズで、付属のタグに記載されている花言葉は「フラワーミッフィー」が監修している。
また、本ポップアップショップ限定の「Flower Miffy A4クリアファイル 渋谷モディ限定デザイン」に加え、ぬいぐるみとお手入れ不要のアートフラワーを合わせた「ほわほわぬいぐるみブーケ」など、自分へのご褒美や大切な人へのギフトにぴったりな商品が並ぶ。
さらに、週末には色とりどりの生花のチューリップが販売されるほか、好きなアートフラワーを選んでブーケが作れる「フラワービュッフェコーナー」や、4400円（税込）以上の購入で「アンブレラマーカー」がもらえる数量限定のプレゼントキャンペーンも実施される。
【写真】渋谷モディ限定！ クリアファイルなどキュートなグッズ一覧
■購入特典もかわいい
今回開催される「Flower Miffy POP UP SHOP」は、1月31日（土）の“チューリップの日”をメインテーマに、フラワーギフトや季節のお花をデザインした新商品が用意される期間限定のポップアップショップ。
また、本ポップアップショップ限定の「Flower Miffy A4クリアファイル 渋谷モディ限定デザイン」に加え、ぬいぐるみとお手入れ不要のアートフラワーを合わせた「ほわほわぬいぐるみブーケ」など、自分へのご褒美や大切な人へのギフトにぴったりな商品が並ぶ。
さらに、週末には色とりどりの生花のチューリップが販売されるほか、好きなアートフラワーを選んでブーケが作れる「フラワービュッフェコーナー」や、4400円（税込）以上の購入で「アンブレラマーカー」がもらえる数量限定のプレゼントキャンペーンも実施される。