¥É¥é¥Þ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤ÎàÁê¼êÌòá¤ÈºÆ²ñ
¡¡½÷Í¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀéÆ²¤¢¤¤Û(56)¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¶¦±éÇÐÍ¥¤È¤ÎàºÆ²ñ2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤òÈäÏª¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤È¡¢¤ä¡Á¤Ã¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Î½ñ¤½Ð¤·¤Ç¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î±§³á¹ä»Î(63)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡£
¡¡¡Ö»ä¤Î¥É¥é¥Þ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºîÉÊ¡ØÅìµþ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¡Ù¤Î¤ªÁê¼ê±§³á¹ä»Î¤µ¤ó¡ª35Ç¯°Ê¾å¤Î·îÆü¤¬Î®¤ì¤³¤ÎËÌ³¤Æ»¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ª´¶·ã¡ª¡×¤È¡¢1990Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÅìµþ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¶¦±é¤·¤¿±§³á¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡2¿Í¤Ïº£·îÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëHTBËÌ³¤Æ»ÊüÁ÷¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥¬¥é¥¹¤Î»ØÎØ¤Èå«ÁÏ¹Ñ¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤â¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¹ðÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²û¤«¤·¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤ÊºÆ²ñ¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¾Ð´é¡ª¡×¡Ö³Ø±àº×¤Î½÷²¦ÀéÆ²¤¢¤¤Û¤µ¤ó¡ª¡×¡ÖåºÎï¤Ê¤Þ¤Þ¤Ç¶Ã¤¤¤¿¡ª·ÝÇ½¿Í¤Ï¤ä¤Ï¤êÀ¨¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡ÀéÆ²¤Ï1987Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£90Ç¯1·î25Æü¤Ë¤Ï¡ÖIt's a Melody¡×¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£¿¼ÌëÈÖÁÈ¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Õ¥¸¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï)¤Î»Ê²ñ¤Ç°ìÌö¿Íµ¤¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥Þ¥¸¥«¥ëÆ¬Ç¾¥Ñ¥ï¡¼!!¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï)¤Ê¤É¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç³èÌö¡£¡Ö³Ø±àº×¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡×¡Ö³Ø±àº×¤Î½÷²¦¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡91Ç¯¤Ë¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÅìµþ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤Ë½Ð±é¡£¹¾¸ýÍÎ²ð±é¤¸¤ë¡Ö»°¾å·ò°ì¡×¤ËÎø¤¹¤ë»ñ»º²È¤ÎÌ¼¡ÖÄ¹ºê¾°»Ò¡×Ìò¤ò±é¤¸¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¡Ö¿¶¤êÊÖ¤ì¤ÐÅÛ¤¬¤¤¤ë¡×¡ÖÌëÆ¨¤²²°ËÜÊÞ¡×¤Ê¤É¿Íµ¤ºî¤Ë½Ð±é¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï00Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¡¢11Ç¯¤ÎÂè2»Ò½Ð»º¤òµ¡¤ËÉ×¤Î¼Â²È¤¬¤¢¤ëËÌ³¤Æ»¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£