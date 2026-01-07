労働団体の連合山形はきのう（６日）、新年の決起集会を開き、引き続き賃上げの実現などに向け取り組みを進めていく方針を確認しました。

【写真を見る】国民民主党の舟山議員が入党した芳賀議員への期待感を示す 連合山形の決起集会は”賃上げの実現”に向け活動継続の方針を確認

連合山形の「旗びらき」には、県内の労働組合の代表のほか、吉村知事や、県選出の国会議員で国民民主党や立憲民主党に所属する議員などおよそ２３０人が出席しました。

初めに挨拶に立った連合山形の渡部貴之会長は、去年は大幅な賃上げが実現したものの、いまだ物価高の影響が払しょくできたとはいえない状況があるとして、引き続き賃上げに注力することを確認しました。

連合山形 渡部貴之 会長「賃上げの恩恵がすべての労働者にいきわたっているかといえば、まだまだそうはなっていない」

集会では実質賃金を１パーセント上昇軌道に乗せて生活を向上させることなどを目標とし使用者側に要求していく方針が確認されました。

■国民民主党へ入党した芳賀議員への期待

今回、集会に出席した舟山康江参議院議員の所属する国民民主党には、昨年末、芳賀道也参議院議員が新たに入党しています。

芳賀議員は今回欠席となりましたが、県連会長を務める舟山議員は、芳賀議員に対する期待を話しました。

国民民主党 舟山康江 参議院議員「県連としては非常に大きな力。この県内のいろんな声を集めて県連としての声を党本部に出すのも出しやすくなりましたし、国会の中でさらに連携を密にして政策立案についても芳賀さんにもいろんなお力をいただければと」

■鈴木憲和農水大臣について

また、同じ県選出で去年発足した高市政権の鈴木憲和農水大臣の働きぶりについては。

国民民主党 舟山康江 参議院議員「地元の状況をよく知っている農林水産大臣という意味ではおおいに期待したい。私たちもコメの問題、農業の問題、まさに安全保障の一環。そういう中であるべき政策、我々もいくつか提案していますがまだ細かい政策について一致ばかりではないので、これから始まる通常国会でもしっかり提案をしてできるだけ反映させられるようにがんばっていきたい」