¡ÖÃ¯¤«»ß¤á¤í¤è¡ª¡×°æ¾åºé³Úà¾×·âáÆþÍá¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö²¿¤Ç¤â¤ä¤ë½÷»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂÎÄ¥¤Ã¤Æ¤ÆºÇ¹â¡×¤ÎÀ¼
Æ¬¤ÎÀè¤«¤éÅ¥¤À¤é¤±¤Ë¡Ä
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°æ¾åºé³Ú¤¬X¤ò¹¹¿·¡£³¤³°¥í¥±¤Ç¤Î¾×·âÅª¤ÊàÆþÍáá¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£·î1ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¤ÎÄ¶¤Ê¤ë¤Û¤É!¥¶¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤Ç¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Î¥¤¥¹¥í¥ÆÅç¤òË¬¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤ÎÅ¥É÷Ï¤¤òÂÎ¸³¤·¤¿ºÝ¤Î¾×·â¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£
¡¡Æ¬¤«¤éÅ¥¤Ë¤Þ¤ß¤ìÅ·¤ò»Ø¤µ¤¹Æ¼Áü¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ä¡¢Á´¿È¤¬Å¥¤ËÊ¤¤ï¤ìÎ©¤Á¿Ô¤¯¤¹ÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î³¤³°¥í¥±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°æ¾å¤Ï¡Öµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!¡×¤È´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂÎÄ¥¤Ã¤Æ¤ÆºÇ¹â¡×¡ÖÃî¿©¤Ù¤ë½÷»Ò¤«¤é²¿¤Ç¤â¤ä¤ë½÷»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡×¡ÖÌµÂÌ¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÎÉ¤¤¤Ê¡×¡ÖºÇ¹â¤ÎÅ¥Àø¤ê¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÃ¯¤«»ß¤á¤í¤è¡ªÈþ¿Í¤Ë²¿¤µ¤»¤Æ¤ó¤À¡ª¡©¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£