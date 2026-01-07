ÀÅ²¬¥Ñ¥ë¥³ÊÄÅ¹¤Ç¡È¤ª¤Þ¤Á¡É¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡© ¶õÆ¶²½¤Ø¤Î·üÇ°¤ÈºÆÀ¸¤Ø¤Î¥Ò¥ó¥È¡Ú¤É¤¦¤Ê¤ë2026¡Û③
2026Ç¯1Ç¯¤ÎÀ¯¼£¡¢·ÐºÑ¤òÅ¸Ë¾¤¹¤ë¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ë2026¡×¡£º£²ó¤Ï¡¢2025Ç¯11·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖÀÅ²¬¥Ñ¥ë¥³¡×¤ÎÊÄÅ¹¤«¤é¡¢ÀÅ²¬»ÔÃæ¿´»Ô³¹ÃÏ ¡¢¡Ö¤ª¤Þ¤Á¡×¤ÎºÆÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
1·î3Æü¡¢³«Å¹¤ÈÆ±»þ¤ËÂ¿¤¯¤ÎÇã¤¤ÊªµÒ¤¬Ë¬¤ì¤¿ÀÅ²¬¥Ñ¥ë¥³¡£
¡ãÇã¤¤ÊªµÒ¡äQ.²¿¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡© ¡Ö¥Ç¥Ë¥à¤ò¡£¤¤¤Ä¤â¤¤¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡× µ¼Ô²ñ¸«¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿"±Ä¶È½ªÎ»"
ÎãÇ¯°Ê¾å¤ÎÆø¤ï¤¤¤ò¸«¤»¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡£
¡ã¥Ñ¥ë¥³ ¹Â¸ý³Ù¼èÄùÌò¡ä¡Ö·úÊª¡¢ÄÂÂß¼Ô·ÀÌó¤ÎËþÎ»´ü¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢2027Ç¯1·îËö¤ò¤â¤Ã¤Æ±Ä¶È½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×
2025Ç¯11·î¡¢¶ÛµÞ¤Ç³«¤«¤ì¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤ÇÀÅ²¬¥Ñ¥ë¥³¤¬2027Ç¯1·îËö¤ò¤â¤Ã¤Æ±Ä¶È¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2007Ç¯¡¢À¾ÉðÉ´²ßÅ¹¤ÎÀ×ÃÏ¤Ë³«¶È¤·¤¿ÀÅ²¬¥Ñ¥ë¥³¡£¼ã¤¤À¤Âå¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä»¨²ß¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤·¡¢2010Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï109²¯9300Ëü±ß¤òÇä¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¶¥¹çÅ¹¤Î³«¶È¤ä¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤Û¤«¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤Î³ÈÂç¤Ê¤É¾¦¶È´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤â½Å¤Ê¤ê¡¢2025Ç¯ÅÙ¤ÎÇä¾å¤Ï81²¯8300Ëü±ß¤È¡¢Á´¹ñ15Å¹ÊÞÃæ14°Ì¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¿ä¤·¤Î¥°¥Ã¥ºÇã¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¼ã¼Ô¤«¤éÀË¤·¤àÀ¼
¡ã¹â¹»2Ç¯À¸¡ä¡Ö·ë¹½»ÄÇ°¤À¤Ê¡¢¤â¤Ã¤È»×¤¤½Ð¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡× ¡ÖÀÅ²¬¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡£Èá¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡ã¾®³Ø6Ç¯À¸¡ä¡Ö¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤Ç¿ä¤·¤Î¥°¥Ã¥º¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡× ¡Ö¡ÊÊÄÅ¹¤Þ¤Ç¤Ë¡Ë·î¤Ë2²ó¤¯¤é¤¤¤ÏÍè¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡× ÃÏ¸µÅ¹¼ç¤¬·üÇ°¤¹¤ë¡Ö¡Ø¤ª¤Þ¤Á¡Ù¤Î¶õÆ¶²½¡×
ÀÅ²¬¥Ñ¥ë¥³¤¬¤¢¤ëº°²°Ä®¾¦Å¹³¹¤Ç²ÌÊªÅ¹¤ò±Ä¤àÀ¾Â¼¹¬É§¤µ¤ó¤Ï¡¢ÊÄÅ¹È¯É½Ä¾¸å¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤ÏÎäÀÅ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã³ÁË À¾Â¼¹¬É§Å¹¼ç¡ä¡Ö¤´¤¯¤ï¤º¤«¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¼ã¼Ô¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ªÅ¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤Î»þÂå¤Ë¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤òÀµÄ¾¤Ê´¶ÁÛ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
À¾ÉðÉ´²ßÅ¹¤Î»þÂå¤òÃÎ¤ëÀ¾Â¼¤µ¤ó¤ÏÀÅ²¬¥Ñ¥ë¥³ÊÄÅ¹¸å¤Î¡Ö¡Ø¤ª¤Þ¤Á¡Ù¤Î¶õÆ¶²½¡×¤ò·üÇ°¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÀ¾Â¼Å¹¼ç¡ä¡ÖÀ¾Éð¥Ç¥Ñー¥ÈÁ´À¹¤Î»þ¤ÏËÜÅö¤ËÆø¤ä¤«¤Ç¤·¤¿¡£À¾Éð¤¬ÊÄÅ¹¤·¤Æ¶õ¤Å¹ÊÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯¼ä¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥Ñ¥ë¥³¤âÄãÁØ³¬¡¦ÃÏ²¼¤Ï¾¦¶È¥¹¥Úー¥¹¤È¤·¤ÆºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡× ÀìÌç²È¤¬Äó¸À¡Ö¤Þ¤Á¤Ë¿·ÄÄÂå¼Õ¤ò¡×
±ØÁ°¤Î¾¦Å¹³¹¤Ï¡¢¶õ¤Å¹ÊÞ¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£2021Ç¯¤ËÀÅ²¬¥Þ¥ë¥¤¡¢2023Ç¯¤ËÅìµÞ¥¹¥¯¥¨¥¢¤¬ÊÄÅ¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ãæ¿´»Ô³¹ÃÏ¤ÏÂç¤¤ÊÅ¾´¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤äÎ®ÄÌ¤ò¸¦µæ¤¹¤ëÀÅ²¬Âç³Ø¤Îµí¾ìÃÒ¶µ¼ø¤Ï¡¢ÃÏÊý¤ÎÉ´²ßÅ¹¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ó¥ë¤¬À¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÀÅ²¬Âç³Ø¿ÍÊ¸¼Ò²ñ²Ê³ØÉô·ÐºÑ³Ø²Ê µí¾ìÃÒ¶µ¼ø¡ä¡Ö»Í¹ñ¤Î¹â¾¾´ÝµµÄ®¾¦Å¹³¹¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÀ®¸ù¤·¤¿»öÎã¤Çµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â¾¾»°±Û¡¢´ÝµµÄ®¥°¥êー¥ó¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ó¥ë¤¬ÆîËÌÎ¾Ã¼¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î½¸µÒÎÏ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤òÍ¶Ã×¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£³¹¤Ë»É·ã¤òÍ¿¤¨¤Æ¿·ÄÄÂå¼Õ¤òÂ¥¤¹¤è¤¦¤Ê»ÜÀß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Èó¾ï¤ËË¾¤Þ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡× ¡ÖºÇ¸å¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î»Ä¤ê1Ç¯¤Ë¡×
ÊÄÅ¹¤Þ¤Ç»Ä¤êÌó1Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÀÅ²¬¥Ñ¥ë¥³¡×¡£
ÀÅ²¬¥Ñ¥ë¥³¤ÎÇß°æ¹¨ÏÂÅ¹Ä¹¤Ï¡Ö²¸ÊÖ¤·¤È¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤«¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Í¤¨¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î»Ä¤ê1Ç¯¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤ª¤Þ¤Á¡Ù¤ò¤É¤¦ºÆÀ¸¤µ¤»¤ë¤«¡£1Ç¯¸å¤Ë¹µ¤¨¤ë¥Ñ¥ë¥³Å±Âà¤Ï¡¢°ì¤Ä¤ÎÊ¬¿åÎæ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£