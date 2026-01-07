¥Ü¥¯¥·¥ó¥°À¤³¦¥Á¥ã¥ó¥×¤«¤é¥«¥Õ¥§¥ªー¥Êー¤Ø¡¡½Å²¬·»Äï¤Î·»¡¦Í¥Âç¤µ¤ó¤¬·§ËÜ¤Ç¥«¥Õ¥§³«Å¹½àÈ÷¡¡¤½¤Î»×¤¤¤Ï
·§ËÜ¤¬À¸¤ó¤À·»Äï¥×¥í¥Ü¥¯¥µー¡£WBCÀ¤³¦¥ß¥Ë¥Þ¥àµé¸µ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¦·»¤Î½Å²¬Í¥Âç¤µ¤ó¤È¡¢IBFÀ¤³¦¥ß¥Ë¥Þ¥àµé¸µ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¦Äï¤Î½Å²¬¶ä¼¡Ï¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
2¿Í¤Ï2023Ç¯¡¢·»ÄïÆ±»þ¤ËÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢·»¤ÎÍ¥Âç¤µ¤ó¤ÏµîÇ¯8·î¡¢ÆÍÁ³¤Î¸½Ìò°úÂà¡£¤½¤·¤Æº£¡¢·§ËÜ»Ô¤Ç¥«¥Õ¥§¤ò³«¤³¤¦¤È½àÈ÷¤ËÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¡¢¥«¥Õ¥§¤ò³«¤¯¤Î¤«¡©¤½¤Î»×¤¤¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£½Å²¬Í¥Âç¤µ¤ó
¡Ö¤É¤Ã¤Á¤«¤È¤¤¤¦¤È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤è¤ê¡¢Â¿Ê¬ËÍ¤Ï¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤ÈËÜ¿¦¤Ç¤¤¤±¤ë¤ï¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
·§ËÜ»Ô½Ð¿È¤Î½Å²¬·»Äï¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤é°ì½ï¤Ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ËÇ®Ãæ¤·¡¢³«¿·¹â¹»»þÂå¤Ï¡¢·»¤ÎÍ¥Âç¤µ¤ó¤¬4²ó¡¢Äï¤Î¶ä¼¡Ï¯¤µ¤ó¤¬5²ó¡¢¹â¹»ÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÄ¤êÊªÆþ¤ê¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¤¹¤ë¤È¡¢2023Ç¯¡¢¤Ä¤¤¤ËÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿À¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¡¢¤·¤«¤â·»ÄïÆ±»þ¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤ë¤È¤¤¤¦²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å Èá·à¤¬¡Ä¡£µîÇ¯5·î24Æü¤ÎÀ¤³¦Àï¡¢ÇÔ¤ì¤¿¶ä¼¡Ï¯¤µ¤ó¤¬»î¹ç¸å¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ë´Ù¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£½Å²¬Í¥Âç¤µ¤ó
¡ÖÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ã¤¹¤è¡Ä¤á¤Ã¤Á¤ãÉÝ¤«¤Ã¤¿¡Ä¿®¤¸¤Æ¤¿¤Ã¤¹¡£¤â¤¦¿®¤¸¤Æ¤¿¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ã¤¹¡Ä¤â¤¦¿®¤¸¤Æ¤¿¡Ä¶ä¼¡Ï¯¤¬»à¤Ì¤ï¤±¤Ê¤¤¤ä¤ó¤Ã¤Æ¡¢ÀäÂÐÀ¸¤¤ë¤Ã¤Æ¤¢¤¤¤Ä¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡×
¶ä¼¡Ï¯¤µ¤ó¤ò½±¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢µÞÀ¹ÅËì²¼·ì¼ï¡£Ç¾¤ÈÇ¾¤òÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ÅËì¤È¤Î´Ö¤ËÂçÎÌ¤Ë½Ð·ì¤ò¤¤¿¤·¤¿¾õÂÖ¡£¶ÛµÞ¤Î³«Æ¬¼ê½Ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢²¿¤È¤«°ìÌ¿¤ò¼è¤êÎ±¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤âÍ½ÃÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£½Å²¬Í¥Âç¤µ¤ó
¡Ö¤Û¤ó¤ÈÃÏ¹ö¤ß¤¿¤¤¤Ê¡ÄÃÏ¹ö¤ß¤¿¤¤¤Ê½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤ÇËÜÅö¤Ë»×¤¤½Ð¤·¤¿¤¯¤â¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡ÄËèÆü¤¿¤Àµã¤¯¤À¤±¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä²¶¡¢µã¤Ãî¤Ê¤ó¤Ç¡Ä¡×
Âçºå¤ÎÉÂ±¡¤Ç4½µ´Ö¡¢¶ä¼¡Ï¯¤µ¤ó¤ËÉÕ¤Åº¤¤Â³¤±¤¿Í¥Âç¤µ¤ó¡£¤½¤Î»þ¡¢¤¢¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¡¢·§ËÜ¤Ç¶ä¼¡Ï¯¤µ¤ó¤Îµï¾ì½ê¤È¤Ê¤ì¤ë¥«¥Õ¥§¤ò³«¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¢£½Å²¬Í¥Âç¤µ¤ó
¡Ö¶ä¼¡Ï¯¤¬·§ËÜ¤ËÅ¾±¡¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢²¶Ã£¤â·§ËÜ¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¡¢¶ä¤¬¤¤¤Ä¤Ç¤â·§ËÜ¤ËÍè¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥«¥Õ¥§¤Î½àÈ÷¤Ë¤È¤ê¤«¤«¤í¤¦¤È2¿Í¤Ç¤¤¤í¤¤¤íÏÃ¤·¤Æ¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Äµ¤»ý¤Á¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡×
Æ±¤¸»þ´ü¡¢ºÊ¤ÎÆîÈþ¤µ¤ó¤Î¤ªÊ¢¤Ë¿·¤·¤¤Ì¿¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£½Å²¬Í¥Âç¤µ¤ó
¡Ö¥«¥Õ¥§¤ò¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢»ÒÊõ¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤Þ¤·¤Æ¡Ä¤Ê¤ó¤«¥«¥Õ¥§¤ò¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤â¤¦¥Þ¥¸½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¢¤Î¾õ¶·¤«¤é¡¢Æü¤¬¾º¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡×
¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¡¢ÌëÌÀ¤±Á°¤Ë¾¯¤·¤º¤ÄÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ëÅì¤Î¶õ¡¢¡ÖÅì±À¡×¤È½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Å¹¤ÎÌ¾Á°¤ò¡Ö¥·¥Î¥Î¥á¥³ー¥Òー¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Þ¤ÀÆü¤¬¾º¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ÄÍ¥Âç¤µ¤ó¤¬¤½¤¦¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢¶ä¼¡Ï¯¤µ¤ó¤Î¸½ºß¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¢£½Å²¬Í¥Âç¤µ¤ó
¡Öº¸È¾¿È¤À¤±¤ä¤Ã¤Ñ¤êËãáã¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÆ°¤«¤Ê¤¤¾õÂÖ¡Ä¼ê¾å¤²¤Æ¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤³¤«¤éÆ°¤«¤Ê¤¤¡Ä¡×
¶ä¼¡Ï¯¤µ¤ó¤ÏµîÇ¯8·î¡¢·§ËÜ¤ÎÉÂ±¡¤ËÅ¾±¡¤·¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Í¥Âç¤µ¤ó¤Ï¡¢¥«¥Õ¥§¤Î³«Å¹½àÈ÷¤Î¤«¤¿¤ï¤é¡¢ËèÆü¡¢¶ä¼¡Ï¯¤µ¤ó¤Î¸µ¤ØÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£½Å²¬Í¥Âç¤µ¤ó
¡ÖËèÆü¡¢¥Ù¥Ã¥É¤«¤éÆ°¤±¤Ê¤¤¤ó¤¹¤è¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê°Ê³°¤Ï¡£¥È¥¤¥ì¤Ë¤â¼«Ê¬¤¸¤ã¹Ô¤±¤Ê¤¤¡Ä¡£¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ã¤¹¤«¤Í¡Ä¡£¤Üー¤Ã¤ÈÅ·°æ¤ò¸«¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¹¤è¡¢¤¢¤¤¤Ä¤Ï¡Ä¡£²¿¹Í¤¨¤Æ¤¿¤Î¤Ã¤ÆÊ¹¤¯¤ó¤¹¤±¤É¤Í¡£¤½¤·¤¿¤é¡Ø¼ä¤·¤¤¡Ù¤È¤«¸À¤¦»þ¤â¤¢¤ë¤·¡¢¡Øµ¢¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤«¸À¤¦»þ¤â¤¢¤ë¤·¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤óÊ¹¤¤¤¿¤é¿É¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤«¡Ä¿´ÄË¤¯¤Ê¤¤¤¹¤«¡Ä¡£¤Þ¤¸²Ä°¥¤½¤¦¤À¤Ê¤Ã¤Æº£¤Ç¤â»×¤¦¤·¡£¤½¤Î»þ¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤ÏÆâ½ï¤Ã¤¹¤±¤ÉÊú¤¤·¤á¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤¹¡×
Êª¿´¤Ä¤¤¤¿»þ¤«¤é¡¢°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿Æó¿Í¡ÄÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢¤½¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¢£½Å²¬Í¥Âç¤µ¤ó
¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¡¢Æó¿Í¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£¤¢¤Î»þ¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤º¡×
¢£½Å²¬¶ä¼¡Ï¯¤µ¤ó
¡Ö·»µ®¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢¼«Á³¤ÈËÍ¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Æ·»µ®¤¬´èÄ¥¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¤Ç¡¢·»µ®¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ²¶¤â´èÄ¥¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×
¢£½Å²¬Í¥Âç¤µ¤ó
¡Ö¶ä¼¡Ï¯¤¬¡Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¡Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢²¶¤â¡Ê¥«¥Õ¥§³«¶È¤ò¡Ë´èÄ¥¤ì¤ë¤·¡£¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢º£¤Þ¤Ç¤â¡¢Êª¿´¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿»þ¤«¤é¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¡Ä¡×
¶ä¼¡Ï¯¤µ¤ó¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç²óÉü¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ï¤Þ¤ÀÌ¤ÃÎ¿ô¡£¤·¤«¤·¡¢Í¥Âç¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¥«¥Õ¥§¤Ç¤¤¤Ä¤«¡¢¶äÆóÏ¯¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÆ¯¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£½Å²¬Í¥Âç¤µ¤ó
¡Ö¸«¤¿¤¤¤Ç¤·¤ç¡£¡Ê¤³¤ì¤«¤é¡Ë¶ä¼¡Ï¯¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ì¤ë¤«¤Ã¤Æ¡£¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ã¤¹¤è¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡£¤¢¤¤¤Ä¤Ï¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿»ö¤òÁ´ÉôÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¿¤ä¤Ä¤Ê¤ó¤Ç¡£¤À¤«¤é¤³¤½²¶¤Ï¿®¤¸¤Æ¤ë¡×
¡ÖËÍ¤¿¤Á·»Äï¤ÏÁª¼ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤ËÂô»³¤ÎÊý¡¹±þ±ç¤òÄº¤¡¢ËÍ¤¿¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¯¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¡¼ê¤Ë²¸¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²¸¤ò·§ËÜ¤ÎÊý¡¹¤Ë¾¯¤·¤Ç¤âÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢º£¤ÎËÍ¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤òÄï¤Ë¶¦Í¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÏËÍ¤¿¤Á¤¬³§¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¯Î©¾ì¤À¤¾¤Ã¤Æ¡¢·»Äï¤Ç°ìÃ×¤µ¤»¤Æ¡¢·§ËÜ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¥«¥Õ¥§¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
