命の誕生から出荷まで

「お腹すいていませんかー？ おひとつ、ありがとうございます！」

【写真を見る】精液採取、出産から出荷まで “極上”の豚肉生りに青春をかける高校生「我が子同然」の6か月【菊農ブタ日記・前編】

去年11月、高校の文化祭で販売された豚丼。この豚肉を生産したのは、高校生たちです。

豚丼を食べた来場者（母親）「高校生が育てたとは、すごい」

豚丼を食べた来場者（娘）「甘みがある気がする。噛めば噛むほど」

ここは熊本県立菊池農業高校、通称「菊農(きくのう)」。

菊農の豚肉は去年、全国で出荷されるブタの0.1％にあたる、最上位の「極上」と格付けされた実績を誇ります。

子ブタの誕生から出荷まで。ブタに青春をかける高校生の6か月を追いました。

【後編】異変の後…／出荷の時／“我が子”って言わなければ／「いただきます」

5月 精液採取に挑戦

学校の敷地は東京ドーム7個分。生徒たちはここで約160匹のブタを育てています。

畜産科学科の3年生が取り組んでいたのが、ブタの人工授精に必要な精液の採取です。

恐る恐る、生殖器に手を伸ばしていきます。

実習教師 山本真生さん「ぐっと握ってあげて、伸ばしてあげると、スムーズに行く。トライアンドエラーで、感覚で覚えてほしい。でも挑戦することが大事」

命誕生の仕組みを学ぶため、精液の採取からやるのが菊農の特徴です。

6月 出産の瞬間

この日、3年生の山田未来斗さんが初めて人工授精させた母ブタの「ベリー」が出産を控えていました。

「出てきた、出てきた！」

「女の子？男の子？」

「女の子です。可愛い！」

ベリーが産んだ12匹のうち、2匹は死産でした。無事に生まれた10匹を、山田さんが担当します。

山田未来斗さん「感動ですね。言葉にできないくらいの喜びがある。もう“我が子”も同然ですから、ベリーと同じぐらい手塩にかけて立派な大きな子に育てたい」

学校の寮で暮らす山田さん。親戚が養豚農家をしている影響で、菊農にやってきました。入学当初はそこまでブタに興味はありませんでしたが…。

山田さん「入ってちょっとした頃から、ブタが可愛いなとなって」

今では養豚農家を目指すほどになりました。

7月 大きくなったかな？

子ブタの誕生から1か月。この日は体重測定です。

生まれた頃は1㎏ほどでしたが、1匹ずつ体重計に乗せると、それぞれ7kg、8㎏と順調に育っていました。

山田さん「目に見えて大きくなるし、自分の努力を正面から受けてくれる。6か月後、出荷時期になれば、どれだけ嬉しいんだというぐらい達成感があるので、やりがいは計りきれない」

一方で、大変な面もあります。

ブタは暑さや寒さに弱く、清潔な場所を好むため、ていねいな清掃も重要。ストレスで体調を崩すほど、繊細な動物なのです。

山田さん「大変ですね。手間がかかるというか。でも、それだけ責任があるので」

10月 エサの秘密／生後4か月の異変

ブタの誕生から4か月、豚舎を覗くと？

山田さん「もう持てないぐらい、大きくなってくれた」

ブタの成長を支えているのが、菊農特製のエサです。

「あられ」や「おから」など、捨てられるはずだった食品をエサとして活用しているのです。

そのため、菊農で生産された豚肉は、食品廃棄物（Food Waste）と食品ロス（Food Loss）の2文字をとって「WL豚（うるとん）」と呼ばれます。

山田さん「他の高校に負けないくらいのエサを作っている自信はあります」

このエサで、ブタたちはすくすくと成長していましたが…問題が発生しました。

7匹が立て続けに死んだのです。

【後編に続く】