美味しい豚肉を生産するため、東京ドーム7個分の土地で、約160匹のブタを育てる熊本県立菊池農業高校、通称「菊農（きくのう）」の生徒たち。

【写真を見る】「我が子って言わなければ良かった」6か月共に過ごしたブタとの別れ 悲しみと喜びを噛みしめて「いただきます」【菊農ブタ日記・後編】

養豚農家を目指している3年生、山田未来斗さんがブタに青春をかけた6か月を追いました。

10月 異変の後…

ブタが生まれて4か月。すくすく成長する一方で、問題も起きていました。気温が急に下がった影響で、7匹が立て続けに死んだのです。

豚舎には、咳き込む豚もいました。

山田さんが担当する10匹は無事でしたが…。

山田未来斗さん「ちょっと咳するだけで肺が痛んで充血して…というのがあるので」

ブタの無事を願い、念入りに掃除をして見守り続けました。

山田さん「お肉が良いとかはいらないので、健康に、ただ大きくなってくれれば」

1か月後、山田さんの献身的な世話もあり10匹は体調を崩すことなく、出荷できる100㎏を超えるブタも出てきました。

実習教師 山本真生さん「出荷できそうなやつは何匹おった？113、109、106ね」

「食味会で君たちが食べるのはこの子たち、この3匹と知っておいて」

ブタと山本さんの、別れの時が近づいていました。

12月 出荷の時

そして、迎えた出荷の日。山田さんはブタをトラックの荷台に上げようとしますが…なかなか前へ進もうとしません。

実習教師 山本さん「落ち着いたら、ちょっとずつ…」

山田さん「下がらんで、下がらんで、ここ滑るんだよ」

なんとか載せたところで、トラックの扉が閉まりました。

実習教師 山本さん「最後、みんなで見ようか」

生徒たち「おいしくなれよ」

一方、山田さんは…。

実習教師 山本さん「顔がもう泣きそう、大丈夫？」

山田さん「大丈夫です」

こうして、ブタは生徒の元を離れていきました。

“我が子”って言わなければ

ブタが生まれた時、「我が子も同然」と話した山田さん。美味しい豚肉にするために育ててきたはずでした。

山田さん「生まれた時の子どもを自分で抱いて、そこから6か月育てて。思い入れが違って。“我が子”って…今思うと、ここまで悲しくなるなら言わなければ良かったかなって」

それでも。

山田さん「出荷は嬉しいことだけど、悲しいこと。ずっと心の中にとどめておけば、良い経験として思い出に残るかな」

1週間後…「いただきます」

ブタは、食肉処理されて菊農に戻ってきました。この日は3年生が集まっての食味会です。

山田さんが思い浮かべるのは、死産した2匹のこと、無事に育った10匹のこと、そして、肉になった3匹のことです。

山田さん「無事に大きく、お肉になってくれたことを嬉しく思います。それでは手を合わせてください。いただきます」

自分たちで炭から火を起こして肉を焼き上げます。

一口頬張ると、山田さんに笑みがこぼれました。

山田さん「おいしいです！完璧ですね」

山田さん「焼いていない肉を見て思ったんですが、えらくきれいだなと。晴れ姿って感じで。あれだけきれいになって帰ってくれば、もう悲しいとは言えない。今はもう、誇らしい感じ」

食材としてのブタを育て上げた山田さん。4月からは熊本県内の養豚農場で働きます。

山田さん「愛が一番の養豚農家を目指したいと思っています」