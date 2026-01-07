新潟県内の1月7日朝の最低気温は、魚沼市守門と津南町で－8.1℃まで下がりました。長岡市など内陸でも2.6℃、17地点で今季一番の冷え込みとなりました。気になる1月8日の天気や3連休の天気について石黒菖気象予報士の解説です。



1月7日夜から1月8日の朝にかけては北にある低気圧から伸びる寒冷前線が通過するため、横殴りの雨や雷雨になるでしょう。



そして前線が通過した後は、次第に冬型の気圧配置になり、上空に寒気が入ります。1月8日は雪に変わり、今度は吹雪きそうです。まず、7日夜遅くからは日本海側から雨と風が同時に強まってくるでしょう。局地的には雷を伴って雨脚が強まりそうです。山沿いでは湿った雪が降るでしょう。





■1月8日朝の雪かき・車のフロントガラスは…

朝の通勤通学の時間帯には平地も雪に変わり、吹雪いて見通しが悪くなりそうです。山沿いでは朝から夕方にかけて雪が強まりやすいでしょう。夜になると降り方落ち着きますが、雪が降ったり止んだりしそうです。8日は山沿いを中心に特に雪が強まりそうですが、次の3連休からは平地も大雪となるおそれがあります。11日日曜日からこの時期としてはかなり強い寒気が居すわる影響で、11日日曜から12日月曜日は、平地でも大雪となる可能性、交通にも影響が出る可能性が高いので注意が必要です。

1月8日朝の雪かき：山沿いは簡単レベル 平地は朝、積もるより吹雪く

フロントガラスの凍結：各地なし

