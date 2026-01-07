1月10日の「110番の日」を前に、くまモンが7日、県警の一日110番センター長を務めました。県警は、緊急性のない相談などが多いとして、正しい利用を呼びかけています。



県警本部にある110番センター。事件や事故などの通報を受けると、場所などを特定し管轄の警察署や近くのパトカーに指令を出します。

県警によりますと、110番の受理件数は増加傾向にあります。去年は年間約16万件（暫定値）、1日あたり440件で過去最多でした。しかし、その約2割は緊急性のない問い合わせやいたずらなどだということです。





どのようなものがあったのか…。県警のマスコットキャラクター、自称・詐欺師の「ワルモン」が紹介しました。▼お酒を飲んだから家まで送ってほしい▼暇だろう、話し相手になってくれ など

■熊本県警 蒐場幸雄通信司令官

「110番は、本当に命を守るためのダイヤルという認識を、改めて持っていただきたいと思います」



県警は、緊急性のない相談や問い合わせは、最寄りの警察署や相談ダイヤル＃9110にかけてほしいと呼びかけます。

【スタジオ】

（緒方太郎キャスター）

県警では、耳や言葉が不自由な方のために、メールでも110番通報を受け付けていますが、無関係なメールが大量に届いているといいます。

（永島由菜キャスター）

2024年に受信したメールは、約7300件ですが、ほとんどは広告などの迷惑メールで、対応が必要なものは30件ほどでした。



（緒方太郎キャスター）

これでは、緊急性の高い通報を見逃すリスクもあります。県警は、メールでの通報の運用を、3月で終了するとしていて、「110番アプリ」の利用を呼びかけています。スマートフォンのアプリで通報できるんです。実際に端末を使って、交通事故を想定した通報のテストをしてみます。



事前に登録をして場所などを入力すると、このような画面になります。

▼けが人はいるか

▼救急車の手配は必要か

▼事故の内容 を入力します。

ご覧のように、選択方式なので、具体的に事故の内容を通報することができます。



（永島由菜キャスター）

確かに事件や事故に遭うと、パニックになりますし、通話することが難しい人にとって活用できそうですね。



（緒方太郎キャスター）

お近くに耳や言葉が不自由な人がいるという方は、いざという時のために、110番アプリを知らせてください。



