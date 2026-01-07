¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹À¾ÀîÎ¶ÇÏ¤¬¸ì¤Ã¤¿Å·ºÍÅª¤Ê¡È°µåÂÇ¤Á¡É¡ÖÎý½¬¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖËÜÅö¤Ï¤Ê¤¯¤·¤¿¤¤¡×
¡¡NHK¡¡BS¡Öµå¼±ñ¡Á¥×¥íÌîµå¤¬100ÇÜ³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¿¤Á¡Á¡×¡ÊÆüÍË¸å9¡¦00¡Ë¤¬4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀ¾ÀîÎ¶ÇÏ³°Ìî¼ê¡Ê31¡Ë¤¬VTR½Ð±é¡£ÂåÌ¾»ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È°µåÂÇ¤Á¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÈÖÁÈ¤¬¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿ÂÇ·â¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤ò²þÄû¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ú²þÄûÈÇ¡¡ÂÇ·âÊÔ¡Û¡£À¾Àî¤Ï¤½¤Î¤¦¤Á¤Î¡Ö¡Ú°µåÂÇ¤Á¡Û²þÄû¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¹Åç¤ÇÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿µð¿Í¤ÎÀÐ°æÂöÏ¯2·³´ÆÆÄ¡Ê55¡Ë¤È¹Åç»þÂå¤Î¸åÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ëºòµ¨¥»¡¦¥ê¡¼¥°¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Î¾®±à³¤ÅÍÆâÌî¼ê¡Ê25¡Ë¤¬VTR¤ò¸«¼é¤ë¤Ê¤«¤Ç¤ÎÅÐ¾ì¡£¹Åç»þÂå¤«¤éÅ·ºÍÅª¤Ê¥Ð¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë½Ñ¤ò¶î»È¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤â°ÂÂÇ¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¹þ¤á¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÈÊÑÂÖÂÇ¤Á¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÀ¾Àî¤¬ºòµ¨¤â¸«¤»¤¿¤Î¤¬¶Ê·ÝÊÂ¤ß¤Î°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï2025Ç¯4·î30Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡Êµþ¥»¥éD¡Ë¡£À¾Àî¤Ï5²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤ÇÁê¼êÀèÈ¯±¦ÏÓ¡¦¼ï»Ô¤¬¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÅê¤¸¤¿6µåÌÜ¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤òÃæÁ°¤Ë¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¤Æ°ÂÂÇ¤Ë¤·¤¿¡£¤À¤¬¤³¤ì¡¢¼Â¤Ï¥Û¡¼¥à¥Ù¡¼¥¹¼êÁ°¤Ç¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¡£ÄÌ¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤À¡£
¡¡¡Ö¤¤¤¤Åê¼ê¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ã¤ÆºÇ½é¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤È»×¤Ã¤Æ¿¶¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤±¤É¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¡¢¤â¤¦¡Ê¥Ð¥Ã¥È¤¬¡Ë»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ë¤·¡£¤¢¡¢Íî¤Á¤¿¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢Åö¤Æ¤Á¤ã¤¨¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£Íî¤Á¤ëµ°Æ»¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ò¥¹¥Ã¤È½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ÐÀäÂÐ¤É¤Ã¤«¤ËÅö¤¿¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤³¤ÎÂÇÀÊ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿À¾Àî¡£¥Ð¥Ã¥È¤Î½Ð¤·Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Ë½Ä¤ËÆþ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢´°Á´¤Ë¥Ø¥Ã¥É¤ò²¼¤²¤Æ¤Þ¤ë¤Ç¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ð¥Ã¥È¤Îµ°Æ»¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤ÎÀ¾Àî¤Ï9·îËö¤Þ¤ÇÂÇÎ¨.310¤Ç¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«ÂÇµå¤Ç¹üÀÞ¤·¤Æ»Ä¤ê¥·¡¼¥º¥ó¤òËÀ¤Ë¿¶¤ê¡¢µ¬ÄêÂÇÀÊÉÔÂ¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ê¤é¤º¡£»ÄÇ°¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Î½ª¤ï¤êÊý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤Êºòµ¨¤Î¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥óÂÇÎ¨¤Ï.261¡£NPBÊ¿¶Ñ.169¤ò1³ä¶á¤¯¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÀ¾Àî¤ËÈÖÁÈ¤¬ÂÇ¤Æ¤ë¥¾¡¼¥ó¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö¥Ð¥Ã¥È¤ÎÆÏ¤¯ÈÏ°Ï¤À¤Ã¤¿¤é¤Ê¤ó¤È¤«¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡¢ËÍ¤Ï¡×¤ÈÅ·ºÍ¤é¤·¤¤²¿¤È¤âÍê¤â¤·¤¤Åú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥È¤ÎÆÏ¤¯ÈÏ°Ï¤Ç¤âÆÃ¤ËÂÇÎ¨¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¥Ù¥ë¥È¤Î¹â¤µ¤Î³°³Ñ¤ÈÆâ³Ñ¡¢¤½¤·¤Æ¿¿¤óÃæÄã¤á¤Î¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¡£¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤Î³°³Ñ¤Ï.556¡¢Æ±¤¸¤¯Æâ³Ñ¤Ï.429¤Î¹âÂÇÎ¨¤Ç¡¢¿¿¤óÃæÄã¤á¤Î¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤â.435¤ÈÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Î¿¿¤óÃæ¤¬.257¡¢¿¿¤óÃæ¹â¤á¤Ï.143¤À¤Ã¤¿¤Î¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤À¡£
¡¡°µåÂÇ¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎý½¬¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÂÇ·âÎý½¬¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈËÍ¤¤ì¤¤¤ËÂÇ¤Á¤¿¤¤¤ó¤Ç¡£¤À¤«¤é»î¹ç¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÂÇ¤ÁÊý¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡×¤È¤¤¤¦À¾Àî¡£ºòµ¨¤Ï¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¥¹¥¤¥ó¥°Î¨¤â40.0¡ó¤È¥×¥í10Ç¯ÌÜ¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖËÜÅö¤Ï¤Ê¤¯¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤À¤¬¡¢²áµî¤Ë¡Ö°ì²ó¡¢²¿Ç¯¤«Á°¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã²æËý¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤·¤¿¤é¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Ë¤â¼ê¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î·ë²Ì¤Ë¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤ÎËÜÇ½¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤³¤¦¤Ã¤Æ¡×¤È¤½¤Î¸å¤Ï¤ä¤á¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ËÀ¾Àî¤Ë¤È¤Ã¤Æ°µåÂÇ¤Á¤È¤Ï¡©¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤à¤º¤Ã¡ª¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÂç¥Ï¥¤¥ê¥¹¥¯¡¢Âç¥Ï¥¤¥ê¥¿¡¼¥ó¡×¤È²óÅú¡£¡Ö¤½¤ì¤ÇÂÇ¤Æ¤ÐÅê¼ê¤âÂ¿¾¯¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ï¤¢¤ë¤·¡£ÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¿¶¤é¤ó¤È¤±¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
